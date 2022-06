Gabriela Tafur es conocida por la audiencia colombiana por sus actuaciones como señorita Colombia en el concurso Miss Universo de 2019 y por ser una de las presentadoras estrellas del reality show el ‘Desafío the Box’.



Un lugar que obtuvo, luego de que Daniela Álvarez, también representante del país en este concurso de modelaje internacional, declinara del puesto para enfocarse en sus terapias para mejorar el funcionamiento de su pierna.

Ahora bien, en estos momentos Tafur está en el ojo del huracán, debido a que causó fuertes críticas, cuando realizó una charla con sus seguidores por medio de la tradicional dinámica del banco de preguntas en Instagram. Durante la actividad, uno de sus seguidores le preguntó “¿qué hacer cuando se sufre de una tusa amorosa?”.



A lo que ella respondió: “Yo ya les había dicho mijos, un clavo saca otro clavo. Búscate otro clavo que te saque eso”, una afirmación que ha causado gran conmoción en redes sociales, a tal punto, que logró ser replicado en algunos medios de chismes a nivel nacional.



“Que consejo tan malo oiga, no sé quién es ella, pero eso es lo peor que uno puede hacer”; “ojalá el universo me aleje de mujeres así” y “muchos lo hacen, pero no es muy razonable, la gente si dice unas bobadas”, son los comentarios de algunos internautas que desaprueban la percepción de la abogada.

Desafío ‘The Box’

Gabriela Tafur es la actual pareja de Gabriel Santos, hijo del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos. Foto: Redes Sociales

Por otro lado, la presentadora también pudo mencionar algunos detalles sobre la manera como se desarrolla el concurso el 'Desafío The Box’, el cual ya se encuentra en su etapa final.



Algunos de sus seguidores le cuestionaron si ya se habían acabado las grabaciones del show, pero ella les respondió diciendo que aún se sigue con el rodaje.



”Están sucediendo muchas cosas de manera simultánea en las casas, otros participantes están en uno de los boxes compitiendo ese día en su prueba y se está grabando sin parar 24 horas”, acotó.



“Muchísimo material, horas, horas, horas y todo eso se tiene que convertir en un capítulo de 8 a 9:30. Entonces, se necesita un tiempo de posproducción para poder convertir ese día de mil actividades en un capítulo, se necesita tiempo”, fueron las palabras de la presentadora”, agregó.

