Gabriela Spanic denunció que fue agredida sexualmente por el actor Pablo Montero

Gabriela Elena Španić Utrera es una conocida actriz venezolana, conocida popularmente como Gabriela Spanic. La mujer es reconocida por sus icónicos personajes en telenovelas como ‘La usurpadora’, ‘Por tu amor’, ‘Tierra de pasiones’, ‘Soy tu dueña’, entre otras.

Durante los últimos días, la reconocida actriz confesó que durante su participación en el reality show ‘La casa de los famosos’ en el 2020 fue agredida sexualmente por parte del también actor Pablo Montero, asegurando que este intentó besarla a la fuerza.

En uno de los recientes capítulos del programa ‘Secretos de villanas’, Spanic relató cómo fue agredida sexualmente por Montero y explicó los motivos que la llevaron a guardar silencio tras lo ocurrido.



Según mencionó la actriz venezolana, mantuvo la agresión en secreto debido a temores relacionados con una presunta carta de confidencialidad que habían firmado en el contrato para ingresar al reality, por lo que tras buscar una asesoría legal decidió revelar lo ocurrido en 2020.



“Me dijeron en la Fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüé con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso”, detalló la actriz.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrármelos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba gritos: "Sáquenme de aquí’”, recordó Gabriela Spanic, sobre lo ocurrido.

Tras lo ocurrido, varios medios de comunicación mexicanos intentaron contactarse con el actor y cantante Pablo Montero, sin embargo, por medio de su manager este indicó: “Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”.



“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así... Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, agregó el protagonista de 'El último rey'.



Se sabe que Gabriela Spanic no tomará acciones legales contra Montero, solo busca que este se disculpe públicamente por lo sucedido.

