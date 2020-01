Joven sin sus dos brazos busca llegar hasta Miss Universo

Gabriela Molina está rompiendo todos los esquemas en el mundo de la belleza y los reinados. Nació sin sus dos brazos, pero eso no ha sido impedimento para participar en concursos de esta índole.

A sus 24 años tiene como meta dar un mensaje de superación y, si las cosas se le dan, podría llegar hasta Miss Universo.

He tenido varias caídas y tropiezos, y me he levantado. Mi discapacidad no es un límite, es lo más grande

La superación

Gabriela nació el 10 de julio de 1995, en Nanchital, un municipio del estado de Veracruz (México).



Su llegada al mundo se dio con Amelia bilateral, una malformación congénita que hizo que no tuviera sus dos brazos.



Aunque vivió momentos muy duros en sus primeros años, se dedicó, en compañía de su familia, a desarrollar otras habilidades y a salir adelante, a superarse. Ni el ‘bullying’ del que fue víctima minó sus ganas.



Gabriela entrenó a sus pies para realizar tareas diarias y aprendió a escribir, comer y estudiar con ayuda de ellos.

“He hecho mi vida como cualquier otra persona. Tengo una discapacidad por lo que se ve en mi aspecto físico, pero siempre he estado con ella y he aprendido a llevar mis días como cualquier otra persona", le contó a la agencia de noticias Efe.



Estudió y se graduó de Psicología. Además, se gana la vida con charlas de superación personal y como maniquí viviente. ¡Cree fielmente que todo se puede lograr sin importar las condiciones!



"No hay límites, la vida sigue. He tenido varias caídas y tropiezos, y me he levantado. Mi discapacidad no es un límite, es lo más grande", agregó.

Gabriela siendo coronada como Miss Nanchital. Foto: Tomada de https://www.facebook.com/gabby.molina.33

El concurso de belleza

En junio del 2019, participó en el certamen Señorita Imagen Porteña, pero no ganó. Después, decidió presentarse al concurso de belleza Miss Nachital y ahí sí se quedó con el título.



Su próximo reto será Miss Veracruz, entre el 3 y el 18 de marzo. De lograr ese título, representaría a su estado en Miss México y estaría a un paso de Miss Universo.



"Agradezco mucho la oportunidad que me están dando, es la primera vez que se acepta a persona con discapacidad y me siento muy orgullosa", aseveró a Efe.



Desde ya se prepara para afrontar ese gran reto que tiene en menos de dos meses: está tomando clases de inglés, de oratoria, de modelaje y asiste al gimnasio.



“Lo que más me ha costado es preparar mi condición física. Nunca había hecho algo de ejercicio (…) Me he encontrado con personas que de verdad me han apoyado y estoy agradecida y emocionada por la aceptación que he tenido”, le dijo a ‘El Universal’, de México.

Señorita Imagen Porteña fue un concurso en el que Gabriela participó en junio del 2019. Foto: Tomada de https://www.facebook.com/gabby.molina.33/

Más allá de que gane o no, tiene claro su objetivo y es el de la superación.



“Quiero que la gente vea que sí se puede: a pesar de la condición en la que uno esté, se puede salir adelante”, le añadió al diario.



