El artista venezolano Gabriel Coronel, quien hace poco se comprometió con Daniela Ospina, sufrió un accidente mientras se presentaba en el concurso de baile ‘Mira quién baila', de ‘Univisión’.

Daniela Ospina compartió en sus redes sociales un video corto en el que se ve el momento en el que el actor saltó sobre su compañera de baile y, al caer, apoyó mal el pie. Luego, se le ve con mucho dolor.

Creo que nunca había sufrido tanto dolor y un doblez como el que viví. Sé que no va a ser fácil FACEBOOK

TWITTER

En el clip, Coronel habla ante los micrófonos del programa, lamenta no poder continuar en el mismo y dice: “Creo que nunca había sufrido tanto dolor y un doblez como el que viví. Sé que no va a ser fácil, es una recuperación muy complicada. Yo estoy aquí por la oportunidad, porque para nosotros, como artistas, llevar entretenimiento es la esencia y la magia más hermosa que nosotros podemos tener”.



(Puede leer: Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores con un concierto en mitad de la calle).



Luego comentó sobre su diagnóstico médico a los jurados: “Es un esguince muy fuerte, se comprometieron ligamentos. No voy a poder participar esta noche. De verdad, no hubiese querido que fuese así”. El venezolano tenía puesta una bota ortopédica en el pie afectado.



Daniela no solo compartió el video en sus historias en Instagram, sino que le mandó un mensaje de apoyo a su pareja: “Siempre contigo, mi amor. Admiración profunda, por tu entrega en cada proyecto y por todo el amor que siempre pones. Te amamos”, escribió.

Más noticias

-Como de novela de suspenso: bolso de 1959 permitió encontrar a su dueña

-Justin Bieber termina amistad con Kanye West luego de ataques a su esposa Hailey

-Shakira: fanática cogió a golpes cartel de Piqué y le dedicó ‘Rata de dos patas’

Tendencias EL TIEMPO