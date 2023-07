La reconocida cantante y superestrella internacional, Shakira, causó sensación en la Semana de la Moda de París con su aparición deslumbrante en uno de los eventos más esperados de la industria de la moda.

El miércoles pasado, Shakira hizo acto de presencia en el desfile de Viktor & Rolf, luciendo un abrigo blanco llamativo que captó la atención de todos. El abrigo tenía una peculiaridad: en su pecho, en un efecto 3D, se podía leer la palabra 'no'. Además, resulta interesante destacar que este abrigo pertenece a la misma marca y proviene de su colección otoño/invierno 2008.

Para complementar su apariencia, la artista optó por lucir zapatillas doradas, un bolso que hacía juego y unas gafas de sol. Shakira llegó al evento en compañía de su hermano, Tonino Mebarak, y posó con gran entusiasmo frente a las cámaras.

Por otro lado, el vestido gabardina que Shakira lució no pasó desapercibido, y no es la primera vez que una superestrella lo lleva.



El estilismo de Shakira no forma parte de la colección actual de los diseñadores, sino que ya había sido presentado en la pasarela. Concretamente, pertenece a la colección Prêt-à-porter de otoño-invierno de 2008 de la firma, donde fue presentado en color gris.

Ahora, de acuerdo con la revista estadounidense 'People en Español', gracias a fans de ambas cantantes en las redes sociales, quedó claro que el llamativo atuendo ya había sido utilizado en un videoclip de Jennifer López.

En 2018, Jennifer Lopez eligió lucir esta icónica pieza en el video musical de 'Te Boté Remix 2', un sencillo que lanzó en colaboración con Casper Mágico, Nio García, Cosculluela y Wisin Y Yandel.

En el caso de la reconocida artista, Jennifer Lopez añadió su propio toque de glamour a la pieza, logrando deslumbrar por sí misma sin quitar protagonismo al mensaje del 'no' en la prenda.



La cantante y actriz optó por un maquillaje en tonos dorados y lució su cabello recogido en una elegante trenza larga. Además, complementó el conjunto con unos tacones de Christian Louboutin, agregando un toque de sofisticación al conjunto.

Datos que posiblemente no conocías sobre Shakira



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

