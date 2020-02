‘Expulsan’ 5 años del fútbol a hombre que mordió a su rival

Una fuerte sanción de 5 años sin jugar fue la que recibió un futbolista amateur por morder, durante un partido, la parte íntima de su rival.



El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando el AS Terville y el AS Soetrich se enfrentaron en un encuentro correspondiente a la segunda división del distrito de Mosela, en Francia.

En pleno partido, se armó una pelea entre dos jugadores (uno de cada equipo) y un tercero, del AS Terville, intentó separarlos.



La buena intención del hombre, sin embargo, no recibió una recompensa, sino un castigo: “El jugador del AS Soetrich, su rival, mordió violentamente su parte íntima”, informó el medio local ‘Lorraine Actu’.



El afectado tuvo que ser trasladado a un centro médico de urgencias y recibió 10 puntos de sutura, así como una incapacidad de cuatro días. Además, en ese entonces, puso denuncia y las autoridades debieron investigar lo sucedido.

La sanción oficial contra el culpable llegó 3 meses después, tras una reunión que sostuvo el Comité Disciplinario del Distrito de Mosela para analizar los hallazgos de la indagación.



“El caso fue relativamente grave y se recopilaron testimonios para reconstruir el hecho lo más pegado a la realidad”, le aseguró a ‘Lorraine Actu’ Emmanuel Saling, director del Comité.



“Las lesiones fueron debidamente registradas con certificados médicos y por eso se sancionó al atacante con 5 años de suspensión. Su club, el AS Soetrich, por su parte, deberá pagar una multa de 200 euros”, agregó el medio.

“Las lesiones fueron debidamente registradas con certificados médicos y por eso se sancionó al atacante con 5 años de suspensión. Su club, el AS Soetrich, deberá pagar una multa de 200 euros FACEBOOK

TWITTER

Lo curioso de la situación fue que la víctima y su equipo también recibieron sanción. ¿La razón? Una pelea posterior y “falta de reacción de los líderes”.



“El jugador de SC Terville está suspendido hasta el 30 de junio de 2020 por actos de violencia en los vestuarios y en el parqueadero hacia un oponente”.



El club pagará, también, 200 euros.



Tendencias EL TIEMPO