El exjugador de la Selección Colombia, Carlos Sánchez, denunció una presunta irregularidad cuando iba a abordar un vuelo de la aerolínea Avianca.

Según el volante, quien jugó el año pasado con Santa Fe, Avianca le cobró 11 millones de pesos por un vuelo y otros 3 millones de pesos más por las maletas. Además, según él, no lo dejaron subir al avión por qué está sobrevendido. El jugador hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Que pasa @Avianca @AviancaEscucha pague 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido.@sicsuper ¿Quien responde? pic.twitter.com/f5eTcMvPpx — Carlos Sánchez (@carlossanchez6) February 14, 2023

'La Roca', como lo conocen, no se queja por el costo del tiquete, pero da a entender que no debieron cobrarle los 3 millones de pesos por las maletas y, también, que no lo dejaron abordar el avión.



La aerolínea le respondió a Sánchez, también a través de Twitter, y le dijo que podía abordar el avión. No se refirió al cobro de los 3 millones de pesos por las maletas.

Hola, Carlos. Acabamos de confirmar con nuestro equipo en tierra que ya te asignaron tu silla y estás abordando en este momento. — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) February 14, 2023

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

