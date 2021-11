Insólito: se llevan un ataúd en plena misa porque el cura habló en catalán

Dolores Bastidas Navarro tenía dos anhelos para su funeral. El primero de ellos, era que fuera enterrada junto a su esposo en Cardona, un municipio de Cataluña (España), y el segundo que la misa de su funeral fuera en español.



Y aunque su familia hizo todo para cumplir sus últimos deseos ocurrió algo que no se esperaban en pleno duelo. El sacerdote que ofició las exequias no cumplió con lo pedido y habló en catalán, por lo que los parientes de Dolores decidieron sacar el ataúd y no continuar con la misa.

En una entrevista concedida al diario ‘ABC’ los hijos de la difunta contaron la experiencia de lo ocurrido.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según relató una hija de la mujer, su madre había acordado con la compañía de seguros que la misa fuera oficiada en español, pero su petición no fue concedida.



.



“Al día siguiente fuimos a hacer la misa a la iglesia de Cardona y allí el sacerdote empezó hablando en catalán. Yo avisé a los de la funeraria, que estaban también allí, y ellos hablaron con el sacerdote. Este paró, se fue y al cabo de unos minutos volvió con otro misal en las manos. Sí siguió en castellano un rato, pero cuando acabó de leer los evangelios, volvió al catalán”, recordó la mujer.

El padre que ofició la misa no sabía la última voluntad. Foto: iStock

Pese a eso, la familia decidió recordarle de nuevo la solicitud al sacerdote, identificado como Carles Pubill. Sin embargo, el religioso bajó del altar y les dijo que no iba seguir hablando en español.



“Yo intenté negociar con él, le dije que para nosotros eso presentaba un problema, le dije que yo ni siquiera era creyente, pero nada, no hizo caso. Fue entonces cuando vi que había dos caminos, o montábamos una discusión allí, o nos íbamos. Decidí evitar un escándalo, así que le pedí a la funeraria que sacara el féretro de allí, a lo cual la funeraria me dijo que tenía razón, lo sacaron y nos fuimos al cementerio”.



.



Así que los familiares sacaron el cuerpo de la mujer antes de terminar las exequias.



Después de lo ocurrido, los parientes de la difunta se quejaron con las autoridades correspondientes.

¿Qué respondió la Diócesis de Solsona?

La institución excusó al sacerdote, argumentando que el religioso desconocía que la misa debía ser oficiada en español.



.



Además, el cura Carles Pubill señaló que no le avisaron con tiempo y los libros que tenían no estaban en el idioma correspondiente.



“Hice la parte que podía en castellano, seguí en catalán e iba a acabar en castellano. No me avisó ni la familia ni la funeraria. No entiendo todo este alboroto, si me hubieran avisado con tiempo, lo habría hecho como querían porque yo ya he hecho muchas otras misas y funerales en castellano. Aquí en Cardona hay muchos castellanoparlantes”, contó el cura a ‘ABC’.



A estas alturas, demostrar quién tiene la razón sería una pérdida de tiempo, pues el cuerpo de Dolores ya se encuentra enterrado al lado de su esposo, según su voluntad.

