‘Communia’, la red social para mujeres y personas no binarias: así funciona

El abuso sexual y la misoginia son un problema activo, frecuente y grave de la sociedad actual, y aunque algunas redes se postulan como plataformas de denuncia pública y sistemas de apoyo, a muchas personas les queda la duda acerca de si se podría hacer algo más.



(Lea también: Madre de niña de cinco años pide que padre pague por abusarla durante sus visitas).



Para Olivia DeRamus, sobreviviente de abuso sexual y creadora y presidente de su propia red social para mujeres, ’Communia’, sí hay muchas cosas por hacer.

En su primer año de universidad, Olivia fue abusada sexualmente. Decidió denunciar, y aunque la institución confirmó que ella tenía la razón, su abusador la demandó por difamación. “Aprendí lo que se siente perder la habilidad de expresarse, y el daño que sentirse aislado y sin un sistema de apoyo le puede hacer a alguien”, le confesó DeRamus a la revista ‘Glamour.



En esos tiempos, DeRamus sentía que las redes sociales tampoco la apoyaban, pues había una predominancia clara de la visión masculina escondida en ellas.



“Cuando la batalla legal terminó, en mi último año de universidad, entendí que aunque sea un problema de salud mental, de sexo o algo que tenga que ver con movimientos como el #MeToo, hay millones de mujeres que no se pueden expresar o que no pueden acceder al sistemas de apoyo que necesitan por las limitaciones de las redes sociales convencionales”, agregó Olivia.

(De interés: Cómo tener sexo: filme retrata la agonía del abuso sexual, pero respeta a las víctimas).



Es por eso que creó Communia, un proyecto al que describe como una “comunidad de cuidado” entre sus miembros. Según su creadora, “Communia fue creada específicamente para que a las mujeres se les facilite encontrar apoyo en otras mujeres (...), libre del acoso, la cultura de comparación y la misoginia digital que aún domina la mayoría de las plataformas”.



“Siempre he sido una chica de las chicas, y me apasiona entender las experiencias femeninas en un mundo dominado por hombres”, le dijo DeRamus a ‘Glamour’.



DeRamus expone a su red social como “un espacio seguro para cualquiera que esté cansado de que el internet revolotee alrededor de la mirada masculina”, pues, además de mujeres, la plataforma también acepta a personas no binarias.

(De interés: El impacto de implementar una política exterior feminista).



El proceso como mujer desarrolladora no ha sido un camino fácil. Olivia cuenta que en su primera conferencia, le estaba contando a alguien sobre el proyecto, y un hombre detrás suyo gritó “¿Por qué no vas a la convención de lesbianas en la calle del frente?”.



“Si los ‘tech-bros’ (hermanos tecnológicos) no pueden tomar a las mujeres de su propia industria seriamente, entonces nunca tomarán en cuenta las necesidades de las mujeres en internet. Es irónico, tomando en cuenta que la mayoría de usuarios de redes sociales son mujeres”, dijo DeRamus sobre el incidente, y sobre la necesidad de tomar acción como comunidad.



Communia ya se encuentra disponible en Google Play Store y en el App Store. Se puede descargar de forma completamente gratuita, y permite personalizar su muro, las noticias que recibe y las personas con las que quiere interactuar. Además, ofrece protección de identidad, para quienes quieran dar testimonios de manera anónima.

¿Ha sido víctima de violencia de género?



Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

