Yoga sensible al trauma: una guía completa desde la perspectiva de expertos

En la búsqueda de alivio para el dolor emocional y físico derivado de experiencias traumáticas, el Yoga Sensible al Trauma emerge como un método terapéutico poderoso y transformador, según expertos y practicantes.



Para entender la importancia de esta práctica, es esencial comprender cómo el trauma afecta tanto al cuerpo como a la mente.

Como explica Paula Brown, instructora de yoga de Cleveland Clinic, el trauma puede generar tensiones musculares y activar respuestas de protección en el cerebro, lo que con el tiempo puede llevar a una sensación de desconexión con uno mismo.



“Puede ser simplemente algo gradual, algo insidioso, que poco a poco se va filtrando y ni siquiera te das cuenta. Luego, en algún momento, te das cuenta de que no te sientes bien y no estás seguro de por qué. Eso es un trauma”, explica la instructora.



El Yoga Sensible al Trauma, desarrollado originalmente en el Trauma Center en Brookline, Massachusetts, se presenta como un enfoque terapéutico innovador que busca reconectar mente y cuerpo en un ambiente seguro y respetuoso.



Según Cristina Suyai, terapeuta e instructora de yoga, este método se diferencia del yoga tradicional al enfocarse en evitar la retraumatización y cultivar la seguridad emocional de los practicantes.

El Yoga Sensible al Trauma no sigue los estándares convencionales de una clase de yoga. Foto: iStock

Una sesión de Yoga Sensible al Trauma no sigue los estándares convencionales de una clase de yoga. Se adapta a las necesidades individuales de cada participante, promoviendo la atención plena y la conexión con el presente.



Como destaca Suyai, el énfasis está en empoderar a los practicantes para que tomen decisiones sobre su propia experiencia, lo que fomenta la sensación de control y autonomía.



Los beneficios de esta práctica son múltiples y significativos. Según Brown, el Yoga Sensible al Trauma puede ayudar a reducir los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), así como mejorar la capacidad de concentración y la sensación de conexión y equilibrio.



“Esta práctica fomenta una sensación de seguridad y equilibrio, reconstruyendo gradualmente la conexión entre mente y cuerpo”, agrega Paula Brown.

Beneficios de esta práctica



Paula Brown expone los beneficios derivados de la práctica del Yoga Sensible al Trauma:

Mitiga síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT)



Un estudio reveló que el yoga adaptado al trauma redujo notablemente los síntomas del TEPT, siendo comparables a los enfoques psicológicos y médicos más convencionales.



Se analizó a 64 mujeres con TEPT crónico y resistente al tratamiento, asignadas aleatoriamente a Yoga Sensible al Trauma o a educación de apoyo para la salud de la mujer.



Al concluir el estudio, el 52% de las participantes en el grupo de yoga (16 de 31) ya no cumplían los criterios del TEPT, en comparación con el 21% en el otro grupo (seis de 29).

Facilita la concentración en el presente



El trauma puede acelerar el funcionamiento del cerebro, generando un estado de alerta constante y dificultando la relajación.



El Yoga Sensible al Trauma le permite enfocarse en el momento presente, reconociendo las sensaciones corporales y regulando la respiración, lo cual puede influir positivamente en su estado de ánimo.

Contribuye a fortalecer el sentimiento de conexión interior



La práctica se lleva a cabo en un entorno seguro, donde los profesores o terapeutas respetan sus límites y lo guían para gestionar las sensaciones corporales y mentales.



Al combinar movimientos con la respiración, se restablecen las conexiones entre la mente y el cuerpo, permitiéndole comprender y tolerar las sensaciones físicas, y así sentirse más en sintonía consigo mismo.

Se establecen las conexiones entre la mente y el cuerpo. Foto: Istock

Los pilares del Yoga Sensible al Trauma



El Yoga Sensible al Trauma se erige como un faro de esperanza para aquellos que han enfrentado experiencias traumáticas, ofreciendo un camino hacia la sanación a través de cinco pilares fundamentales, según explica Cristina Suyai, terapeuta e instructora de yoga.

Seguridad: este pilar se convierte en el cimiento sobre el cual se construye la práctica. Cada detalle del entorno físico y el lenguaje utilizado se cuida meticulosamente para crear un espacio libre de estímulos que puedan desencadenar recuerdos dolorosos, asegurando así que usted se sienta seguro y acogido en todo momento. Elección: en el Yoga Sensible al Trauma, el poder de decisión se coloca en sus manos. A diferencia de otras prácticas más rígidas, aquí usted tiene la libertad de elegir cómo desea participar en cada momento de la sesión. Momento presente: a través de la atención plena, usted aprende a reconectar con su cuerpo en el aquí y ahora. Esta conexión le permite experimentar sus sensaciones físicas de manera segura y controlada, desafiando así el mecanismo de defensa de la disociación, común en personas que han sufrido traumas. Empoderamiento: el Yoga Sensible al Trauma no busca imponer un progreso lineal, sino que reconoce y honra el ritmo individual de cada persona.



Esta flexibilidad le brinda la libertad de explorar y avanzar en su práctica de yoga de manera que se sienta cómodo y respetado en todo momento. Humanidad compartida: en este espacio comunitario, usted encontrará solidaridad y apoyo mutuo. Aquí, recordamos que no está solo en su camino hacia la sanación; juntos, compartimos la humanidad y la comprensión, brindando así un espacio seguro y acogedor para su proceso de recuperación.

Para aquellos que han enfrentado traumas, el Yoga Sensible al Trauma ofrece un camino hacia la sanación y el bienestar emocional.



Según Paula Brown, instructora de yoga de Cleveland Clinic, este enfoque también puede ser beneficioso en otros ámbitos, como las escuelas, instituciones y políticas, para ayudar a prevenir la propagación del dolor y el trauma.

