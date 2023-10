'Fui hombre de relaciones largas': El Puma y la historia de supuesto hijo no reconocido

El pasado miércoles 11 de octubre falleció Juan José Rodríguez, conocido en el medio artístico como 'El Puma Jr' información que fue confirmada por Liliana y Lilibeth Morillo, medias hermanas del artista, a través de la red social Instagram.



Aunque muchos no conocían a este cantante de 52 años, en varios países gozaba de gran fama por su talento innato y por tener un gran parecido con el cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma', quien siempre negó ser su padre.



Al respecto, 'El Puma' manifestó en 1995 a EL TIEMPO que el joven era hijo de su hermano Oswaldo, residente en Venezuela, y que finalmente él lo había reconocido como su hijo, congraciándose con tener un familiar talentoso en su familia.

El Puma Jr' manifestó en algún momento que fue criado por su abuela paterna, es decir la madre de José Luis Rodríguez, asimismo manifestó que tuvo una relación cordial con sus medias hermanas y que por medio de una de ellas fue que comenzó su carrera como cantante.



Además, manifestó que tiene el apellido Rodríguez porque fue reconocido por un tío, es decir, por Oswaldo, reconociendo así la versión dada por el cantante venezolano. No obstante, él siempre manifestó que su verdadero padre era el cantante venezolano.



Hace pocos años el cantante de "Agárrense de las manos" manifestó en un medio de comunicación que el joven que se hacía llamar 'El Puma Jr' no era hijo suyo, que siempre supo el tipo de relaciones que sostuvo en el pasado, que nunca se consideró un 'don Juan' y que 'El Puma jr', nunca quiso hacer una prueba de ADN.

"Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja", aseguró en el 2022, en una entrevista.



Sin embargo, 'El Puma Jr' aseguró tener pruebas contundentes sobre sus orígenes y que fue Rodríguez quien nunca quiso hacerse exámenes de paternidad, así como también afirmó que llevaba más de 30 años sin verlo, porque la última vez que se vieron personalmente él huyó.



Así mismo, manifestó que tenía dos cartas que entregó a dos personas para que si le llegara a pasar algo, ellos las dieran a conocer, porque supuestamente había recibido amenazas de muerte.



"Cuando yo digo que tengo pruebas en esa carta es porque si se revela va a causar un impacto, como una bomba o algo parecido, y el terror llegará a ellos, no solo a 'El Puma', manifestó en su momento.



Juan José falleció en Pereira, Risaralda, Colombia, y aun las causas son desconocidas, según sus medias hermanas.

