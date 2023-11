'Un ser horrible y despreciable': fuerte carta de Pax Jolie-Pitt a su padre, Brad Pitt

El actor estadounidense Brad Pitt y la actriz Angelina Jolie empezaron su mediática relación amorosa en el año 2006, cuando Jolie ya era madre adoptiva de Maddox Chiva, nacido en Camboya, y de Zahara Marley, oriunda de Etiopía.



Poco después de empezar la relación, los actores hicieron trámites legales para cambiar el apellido de sus hijos a Jolie-Pitt, en señal de que Brad los adoptaría también. Un año después, la pareja viajó a Vietnam para adoptar a su tercer hijo: Pax Thien Jolie-Pitt.

A pesar de hacer una familia, se casaron apenas en 2014, y dos años después, en 2016, Angelina le pidió el divorcio a Brad, reclamando además la custodia completa de sus hijos. En la corte, la actriz denunció a su exesposo por maltratarla a ella y a sus hijos.

Por su parte, Pax ha trabajado con su madre como actor de voz en ‘Kung-fu Panda 3’, como fotógrafo de set en ‘First They Killed My Father’ y como asistente de dirección en ‘Without Blood’ y ‘María’, según lo reportó la revista ‘People’. No obstante, al joven de 19 años nunca se le ve compartir tiempo con su padre.

Pues bien, este 21 de noviembre, el medio británico ‘Daily Mail’ filtró lo que parece ser una fuerte carta del Día del Padre escrita por Pax para Brad y publicada, de manera privada, en sus historias de Instagram, encima de una fotografía del actor levantando su premio Óscar.



“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial!”, es el gancho de apertura del texto supuestamente publicado por Pax. “Cada día pruebas que eres una persona horrible y despreciable”, agregó.



“No tienes consideración ni empatía con tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan del miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo”, continúa la carta.



“Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz”, condena Pax en una de las estocadas finales.



“Así que feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible”, cierra la fuerte carta, con la que la terrible relación de padre e hijo parece haber salido a la luz. Cabe aclarar que ni Brad ni Pax tienen cuentas públicas de Instagram.

Es importante recordar que la carta es una filtración, y que no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, previas muestras de una mala relación entre Pitt y sus hijos hacen creer a muchos que el mensaje es real.



