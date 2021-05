Crítican a la modelo Elizabeth Loaiza por comentario sobre Lucas Villa

La modelo Elizabeth Loaiza fue blanco de críticas luego de publicar en sus redes sociales un video con un mensaje alusivo al paro nacional.

En la descripción del video, que posteriormente fue borrado, la modelo escribió: “No eras un héroe, eras un bandido”. Todos somos seres humanos y como lo dije en mi anterior publicación: Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Esa frase funciona como reguladora, quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros. Tu libertad termina donde empieza la mía”.



Eso causó indignación, ya que en el video publicado aparece en repetidas ocasiones Lucas Villa, el joven que recibió ocho disparos mientras efectuaba una protesta social en Pereira y hoy se debate entre la vida y la muerte.

La modelo escribió en una reciente publicación, "yo ayer monté varios videos, uno de esos fue uno que me llegó por WhatsApp y pensé wowwww, la vida de todos vale, la de Lucas, la de las personas que iban en ambulancias y no llegaron a la clínica, la de los indígenas que han matado, la de los civiles, la de los policías, la de los niños y me detuve a preguntarles a ustedes que qué pensaban"

