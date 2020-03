Fuerte crítica de Thalía al presidente de México Amlo por Coronavirus

La cantante compartió un vídeo en el que hace vehementes críticas al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, también conocido como Amlo. La publicación, que de inmediato generó un intenso debate en las redes sociales, fue compartida en la cuenta de Instagram de la artista.

En el clip, Thalía comenta un video del 22 de marzo en el que López Obrador se encuentra hablando con una mujer en un restaurante de platos típicos de la ciudad de Oaxaca, ubicada al suroccidente de México. Durante esa charla, que quedó registrada en su cuenta de Facebook, López Obrador, hizo afirmaciones que generaron una fuerte polémica.



“Los mexicanos por nuestras culturas somos muy resistentes a todas las calamidades. No dejen de salir. Yo les voy a decir cuándo no deben salir. Pero si pueden hacerlo, sigan llevando a la familia a comer, porque eso es fortalecer la economía familiar y popular”, manifestó López Obrador.

El presidente mexicano también señaló que el número de personas infectadas con covid-19 aún era muy bajo (dos casos) en Oaxaca, la ciudad en la que se encontraba, por lo cual la gente no debía alarmarse.



“No ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. Tampoco hay que pensar que no nos va a afectar. Puede escalar el problema, pero estamos preparados”, concluyó López Obrador.

En el momento en el que se grabó el video México se encontraba en la primera fase del virus. Sin embargo, este martes 24 de marzo la Organización Mundial de la Salud y, más tarde, el gobierno de ese país declararon que este ya se encontraba en la fase dos.



Esa fase se declara cuando las autoridades de salud encuentran pacientes cuyos contagios no se pueden rastrear. Es decir que son casos que no provienen del extranjero, con lo cual se concluye que las personas están siendo contagiadas en territorio mexicano. Según la Secretaría de Salud de ese país, ya se registraron 5 individuos a los que les transmitieron el virus de forma no importada.



(También le puede interesar: Coronavirus: astronauta comparte consejos para vivir el aislamiento).

A diferencia de otros países como Argentina y Colombia, que ya declararon una cuarentena nacional y tienen un número similar de contagios, México ha decidido esperar para tomar decisiones que pueden afectar su economía.



Por esa razón, figuras nacionales e internacionales han criticado al gobierno mexicano por no aplicar medidas más restrictivas para contrarrestar la expansión del covid-19.

.

“No está bien congregarnos. No está bien salir. Por favor, señores, no debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no. Podemos seguir propagando el virus sin siquiera saberlo”, explicó la cantante Thalía en la publicación de Instagram. Mientras sostenía en una mano la transmisión que hizo Amlo el domingo, la artista explicó por qué es necesario el confinamiento para reducir la cantidad de contagios.

Además, la cantante destacó que el virus podría tardar hasta 14 días y que podría haber personas infectadas que no muestran síntomas. Estas afirmaciones son ciertas y se apegan a las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud.



Tendencias EL TIEMPO