En Bogotá se llevaron a cabo cuatro rondas de la Copa del Mundo UCI BMX Racing 2022, que dan puntuación clasificatoria para los próximos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París en 2024. Mariana Pajón y Carlos Ramírez, puntuales representantes de Colombia, fueron los grandes protagonistas.



El calendario del certamen disputó sus fases 1 y 2 en Glasgow, Escocia, y las rondas 3 y 4 en Papendal, Países Bajos, Bogotá, sede de las últimas cuatro carreras, albergó desde el 24 de septiembre hasta el pasado 2 de octubre, los circuitos 5, 6, 7 y 8 en la pista Carlos Humberto Ramírez del polideportivo del Salitre.



Pajón consiguió superar a la neerlandesa Merel Smulders este domingo y hacerse con su primer oro en la parada de la Copa en la capital del país. la doble medallista olímpica, que no había debutado en el medallero, quedó en primer lugar en la ronda clasificatoria del UCI elite femenino.

Mariana Pajón en el podio de los Juegos Bolivarianos 2022. Foto: Prensa COC

El accidente de Ramírez

Por su parte, Carlos Ramírez, quien llegó a la final como uno de los favoritos de la carrera elite masculino, tuvo que conformarse con el octavo lugar, luego de sufrir una fuerte caída que lo dejó sin chances de podio. El atleta tuvo la tercer mejor salida, pero chocó en el primer salto con la bicicleta del francés Sylvain Andre, líder de la clasificación general, y se fue al suelo.



Ninguno de los dos pudieron terminar la carrera y las cámaras se quedaron con el segundo triunfo consecutivo de Joris Daudet. El golpe fue tan contundente que una ambulancia se tuvo que hacer presente en la escena para ayudar a recuperar a los corredores lesionados; si bien no pasó a mayores, el colombiano tuvo que entrar al quirófano.



"Bueno, aquí vamos para el hospital en la ambulancia. Un saludo muy especial a todos, muchas gracias por estar ahí pendientes, con los gritos, por el apoyo, se sintió. En la final salí a darla toda, lastimosamente no se dieron las cosas, terminé en el piso”, comentó el medallista de bronce en Río 2016 y Tokio 2020.



“Ese es el bicicross y seguimos dándole. Ahí va la mano, no hay nada que hacer, como pueden ver, parece que está quebrada otra vez. De la mano de Dios saldremos de esta" agregó en su perfil personal de Instagram.



Luego apareció explicando los resultados médicos que le diagnosticaron algunos huesos rotos: “Acabamos de salir de la revisión de rayos X, de hablar con los doctores, con todo lo del TAC y tenemos dos dedos quebrados, en mano izquierda. Creo que fue un golpe bastante duro y a seguir adelante. Creo que me operan hoy (domingo) y que pase lo que tenga que pasar. Gracias a Dios estamos bien, hablando, tranquilos, caminando y los mantendré informados".



