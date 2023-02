El pasado domingo 12 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl LVII, uno e los eventos más esperados del año, y que reúne a los dos mejores equipos de la National Fottball League (NFL) para disputar el título mundial. En esta oportunidad se enfrentaron Philadelphia Eagles y a Kansas CIty CHiefs, dejando victoriosos al conjunto dirigido por Andy Reid por un ajustado marcador 38 a 35.



Si bien el centro del evento giró en torno al encuentro deportivo, el show de medio tiempo también es uno de los platillos principales de la velada. Para esta edición 2023, Rihanna bajo las tensiones del partido con su regreso a los escenarios tras casi 8 años sin presentarse en vivo. La última vez que lo hizo fue en 2016 con su gira ‘Anti World Tour’.

Más de 70 mil espectadores se hicieron presentes en el icónico Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos, para disfruta de canciones como ‘Bitc* better have my money’, ‘Where Have you Been’, ‘We found Love’, ‘Rude Boy’ y ‘Work’, la cual cuenta con más de 1300 millones de reproducciones en YouTube.



Y es que el regreso de la que es considerada una de las 'princesas del pop' no solo fue del disfrute de los ciudadanos de a pie, sino también de grandes estrellas de la música internacional, pues durante el partido y el concierto se hicieron presentes artistas, como Cara Delevigne, quien compartió una fotografía con una camisa que decía: ‘El concierto de Rihanna fue interrumpido por un partido de fútbol’, la cual se hizo viral en redes.



Y se vieron en las pantallas de la televisión internacional al rapero Jay-z, Adele, LeBron James, Bradley Cooper, Billie Elish y Karol G, quien fue la cuota colombiana que hizo parte del mega evento mundial.



‘Fue un chimba’

Precisamente la cantante paisa se ha vuelto viral en redes sociales por compartir un video con Rihanna en el backstage del concierto y luego de que la cantante originaria de Barbados se bajara del escenario. Como si fueran amigas de toda la vida, la antioqueña la felicita por su presentación y le pide que realice un jocoso comentario que ya está circulando por todo el mundo.



En el registro se le escucha a la cantante de ‘Cairo’ preguntando: ‘How was everything?’ (¿Cómo estuvo todo? En español), a lo que la celebridad respondió con jerga colombiana: ‘Fue una chimba’, desatando el asombro y la risa de los presentes que estaban en el camerino.



El post de Carolina Giraldo, nombre de pila de la paisa, ya cuenta con más de 4,2 millones de ‘Me gusta’ y cerca de 40 mil comentarios de internautas, quienes aplaudieron el gesto de Rihanna.



"Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! 🖤 Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO (sic)”, expresó Karol G en el caption del post.



