Si algo ha empezado a tener visibilidad en los últimos años, es el acoso en cualquier ámbito, pero más que todo en espacios laborales.



De hecho, un sector que lamentablemente se ha visto afectado por este acto reprochable, ha sido el del espectáculo.

Gracias al movimiento #Me Too, originado en las redes sociales en 2017, tras las denuncias por acoso sexual contra el productor de cine estadounidense, Harvey Weinstein, se conocieron miles de artistas víctimas de esta conducta dentro de la industria, como Lady Gaga, Elizabeth Warren y Alyssa Milano, entre otras.



Recientemente, se viralizó en las redes una declaración sobre el acoso del que fue víctima la actriz Carmen Rosa Franco, reconocida por los televidentes por interpretar a la noble Úrsula en 'Ana de Nadie', la novela emitida actualmente por el canal 'RCN'.



Durante una entrevista para el magazine 'Buenos días, Colombia', la directora de doblaje afirmó que en una ocasión un compañero de rodaje se sobrepasó con ella.



El reprochable acto tuvo lugar cuando estaba grabando una escena íntima para un capítulo de 'Siguiendo el rastro', un docudrama emitido a finales de los 90 y principios de los 2000, dirigido por el guionista Jorge Alí Triana.



“Un personaje que me dieron, era un caso de incesto, y fue bastante complicado con el actor que trabajé. Me tocaba mucho, porque había cama. Y esto era (para emitir en) horario del mediodía”, recordó Franco.



La colombiana, qué también ha trabajado en locución, describió cómo fue vulnerada por su colega durante el incómodo encuentro.



“Las cobijas las puse así, separadas, pero parecía que estábamos juntos. Él me chupeteó todo y las de maquillaje me decían: ‘¿Qué es lo que estás haciendo hoy, que se quita el maquillaje?’. Y es que yo iba y me lavaba la cara. Fue muy fastidioso”, agregó la actriz.

Sin duda, una difícil situación que al parecer la intérprete no comentó en su momento, ya que estos condenables actos no recibían la atención necesaria para ese entonces.



Ante su revelación, los conductores del programa le preguntaron si había tenido que trabajar con el sujeto de nuevo, pero admitió con gran alivio que no se había tropezado con él después de eso.



“Nunca, jamás me lo volví a encontrar. Gracias a Dios, yo no sé, no ha vuelto a salir”, expresó la locutora durante el programa.

