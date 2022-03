Desde que fue robado Chavita en 2005 me tocó estar ahí, en su búsqueda sin resultados. Casi 17 años, me toca su localización y poner mi granito de arena de la mano con sus padres y la Policía de Zapopan. Es un gusto que la Fiscalía de Jalisco confirme su identidad #AN pic.twitter.com/FAjnpPk7xN