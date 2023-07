Angus Cloud fue un actor estadounidense conocido mundialmente por su papel en la serie de televisión ‘Euphoria’. Nació el 10 de julio de 1998 en Oakland, California, Estados Unidos. Durante su trayectoria en la industria del entretenimiento, logró captar la atención del público con su talento y carisma en la pantalla.

Antes de entrar en el mundo de la actuación, Angus Cloud trabajó como barbero en la ciudad de Nueva York. Sin experiencia previa en actuación, fue descubierto por la directora de casting Carmen Cuba, quien lo invitó a audicionar para el papel de ‘Fezco’ en la serie ‘Euphoria’.

La serie ‘Euphoria’, producida por HBO, se estrenó en 2019 y rápidamente se convirtió en un éxito entre el público juvenil de la plataforma. En la serie, Angus Cloud interpreta a ‘Fezco’, un traficante de drogas y un amigo cercano de la protagonista, ‘Rue’ que fue interpretada por Zendaya. Su personaje tuvo un papel significativo en la trama y se destacó por su actitud y lealtad hacia sus amigos.



En los últimos minutos, el portal web ‘TMZ’ informó sobre la repentina muerte del joven actor, asegurando que habría fallecido en la casa de su familia en Oakland, California.



De igual manera, indicó que la familia de Cloud informó por medio de un comunicado de la repentina muerte del actor, “es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy”.

“Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, indica el comunicado de la familia.



“Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”, le solicitan a los millones de seguidores del actor.



De igual manera, la familia hasta el momento no ha detallado más sobre la muerte de Angus Cloud, pero sugirió en el comunicado que pudo ser por una depresión relacionada con la muerte del padre del actor.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales explotaron lamentando el pronto deceso del actor y recordándolo con su papel más icónico, el de ‘Fezco’ en la serie ‘Europhia’.

