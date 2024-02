Fue descubierta teniendo relaciones con el tío de su novio 30 minutos antes de la boda

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por medio de estas plataformas se conozcan hechos e historias insólitas e indignantes, que desconciertan a más de uno y generan el rechazo de la sociedad.



Recientemente, por medio de la red social TikTok y Reddit, se conoció una historia que conmocionó a miles de personas, quienes la han catalogado como un hecho ‘increíble y descarado’.

Los hechos habrían ocurrido minutos antes de la boda, cuando una amiga de la novia la encontró teniendo relaciones con el tío de su novio, cuando todos los invitados y familiares esperaban para la ceremonia.

Imagen de referencia a bodas fallidas.

El diario estadounidense ‘The New York Post’ menciona que tras ser descubiertos y haberse armado un gran escándalo, la boda fue cancelada y generando un gran desconcierto y rechazo contra la novia y el tío del prometido.



“La boda fue cancelada y las cosas se pusieron muy locas”, dijo la amiga de la novia que descubrió la infidelidad y además, detalló el drama que vivieron los invitados al evento.



La protagonista de la historia, de 29 años de edad y que en redes sociales llamaron ‘Dana’ debía casarse con su novio de toda la vida, ‘Josh’, quien tendría 32 años. La amiga de la novia detalló que horas antes de la ceremonia la mujer estaba bastante ansiosa y regañando a quienes la rodeaban, por lo que hizo que sus amigos más allegados quisieran estar con ella, detalla ‘The New York Post’.



“En general, tomé el camino fácil y decidí trabajar fuera de la suite nupcial, revisando las flores y asegurándome de que la comida estuviera bien. Básicamente, cualquier excusa para NO estar cerca de la novia”, dijo la mujer que contó la historia en redes sociales.



“La boda comenzaba en treinta minutos, así que suponemos que estaría bien sola por ese tiempo (...) Pasé esos treinta minutos sentada en la capilla con mi teléfono. Tuvieron que pasar unos cinco minutos antes del inicio de la boda cuando la otra dama de honor vino a decirme que la boda había sido cancelada”, contó una de las damas de honor en redes sociales.

Luego siguió contando los motivos de la fallida boda y aseguró; “Dana estaba haciendo un ‘rapidín’ con el tío de Josh en la habitación y los atraparon (...) Ella me dijo que corriera y que estaba tratando de sacar a la mayor cantidad de personas antes de que las cosas explotaran”, se conoció.



De igual forma, las ‘damas de honor’ que popularizaron la historia de la boda fallida, y además aseguraron que el tío del novio, con quien encontraron a ‘Dana’ siendo infiel antes de la boda, tiene 55 años de edad y tiene una ‘relación cercana’ con ella desde que eran adolescentes.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

