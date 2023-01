TikTok se ha vuelto un lugar en que las personas pueden desahogarse y contar sus más locas historias sin ser juzgados. Una joven peruana aprovechó la libertad de esta plataforma y le contó a sus seguidores que en una cita ginecológica tuvo que ser atendida por su ex pareja.

La joven identificada como Katthy Lizz, comenzó contando que pidió una cita para ir al ginecólogo después de muchos años. Sin embargo, en ese momento su doctor de cabecera se había ido de viaje por lo que tuvo que ser atendida por otro especialista.



“Cuando fui a la clínica el que me atendió fue mi ex. Yo ya tengo mi ginecólogo de cabecera, pero eso fue para sacar mis exámenes pre-operatorios y te piden todo, un chequeo completo”, comentó Katthy.



(Siga leyendo: El preocupante mensaje de reconocida influenciadora con cáncer terminal).



Asimismo, aseguró que no le importó quien la atendiera con tal de que ella tuviera sus exámenes completos. Pero, se llevó una gran sorpresa al entrar al consultorio y ver que su ex, que no veía desde hace más de 8 o 10 años, era quien la iba a atender.



“Y lo peor de todo es que me tenían que tomar una prueba y tenía que estar con todas las patas así (abiertas)”, contó.

La joven aseguró que en un principio sintió mucha vergüenza porque tuvo que hablar de su vida sexual en frente de su ex, con quien nunca llegó a tener un encuentro íntimo. Además, resaltó que fue él quien le tomó todos sus exámenes ginecológicos.



Al final, Katthy comentó que a pesar de la incomodidad su ex es un muy buen ginecólogo y lo recomienda pues es muy delicado y profesional. Además, aseguró que seguramente vería este video, ya que en la consulta le comentó que había visto su TikTok.



(Le puede interesar: 'Desde mi accidente le digo que sí a todo': presentador con grave lesión medular).



Hasta el momento, la historia de Katthy ha acumulado más de 1.5 millones de reproducciones, más de 100 mil me gusta y cientos de reacciones, incluso, algunos internautas han comentado que han pasado por situaciones similares.



“jajajaj tu ex: así no te la dejé”, “Tenían asuntos sin resolver jajaja, lo tenían pendiente”, “Nunca tuvieran nada y que de la nada ya te vea hasta el alma”, “Me paso algo similar pero la enfermera que me atendió junto al ginecólogo era mi peor enemiga del colegio jajajaja”, son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

‘No dejen basura’: el mensaje de Sebastián Martínez tras tener accidente en río

'Para qué playa': motociclista se mete a nadar en calle inundada de Bogotá

El 'kit anti Bad Bunny' y las burlas a la actitud del cantante con fanática

Panam, recordada marca de tenis, volvería a Colombia desde México