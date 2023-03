En la década de los 90 Colombia se sumergía en uno de los periodos de violencia más críticos de su historia reciente. En los barrios populares el narcotráfico, los grupos armados y el sicariato estaban al orden del día, dejando un índice histórico de homicidios que alcanzó el 81,2 % por cada 100 mil habitantes, es decir, casi 25 mil asesinatos por año.

En este contexto vivía Froilán Orozco, más conocido como ‘El embalsamador de los marginados’, pues se dedicaba a dar una despedida digna a quienes eran los principales protagonistas de una realidad sumergida en las drogas, la guerra y la prostitución.

Facebook Twitter Linkedin

Orozco murió en 1999 a causa de una hernia que afectó sus intestinos. Foto: Kiyotaka Tsurisaki

Su vida, como la de muchos otros habitantes de a pie, pudo haber pasado desapercibida, si no es por Kiyotaka Tsurisaki, un cineasta y fotógrafo japonés, que se sumergió en las profundidades de la calle de 'El Cartucho' en Bogotá, donde lo conoció realizando uno de los trabajos más crudos y tétricos.



Así nació el documental de ‘Orozco El embalsamador’, una cinta que intenta mostrar el trabajo de un exoficial del ejército, que quiso redimir sus pecados en las zonas de conflicto, dándole un final digno a quienes llegaban a su rústica morgue tras morir en situaciones ligadas a la violencia.



Según se puede apreciar en la grabación, Orozco habría manipulado más de 50 mil cadáveres en 40 años de profesión con herramientas poco convencionales, pues utilizaba cuchillos de cocina, baldes, esponjas y maquillaje de bajo presupuesto para ocultar los grotescos sucesos que vivió el fallecido.



(Artículos relacionados: Así se graba el famoso 'viento' de 'La Rosa de Guadalupe').



Esta es una obra no apta para todas las edades, ya que contiene un contenido explícito categorizado en el género mondo, el cual busca generar emociones en el espectador a través de secuencias extremas e impactantes. En este caso, las escenas sumergen a la audiencia en el proceso real de un embalsamamiento que se enfoca en el cuerpo humano en mitad de su proceso post mortem.

Más allá de lo grotesco



Esta no es solo una producción gore que se basa en la representación de la muerte, sino también intenta ser una crítica a una sociedad ligada al morbo en la que se normaliza un ambiente bélico derivado por la guerra contra el narcotráfico, las guerrillas, pero sobre todo, los grupos paramilitares que se tomaron los puntos urbanos más decadentes de la época.



Es comparada con otros filmes de este estilo como ‘Faces of Death’ y ‘Trases of Death’, considerados como las grabaciones insignias del cine explícito. Y es que para algunos críticos el nivel de profesionalismo de Orozco es sumamente evidente a pesar de los pocos recursos que tenía a la mano.



(Siga leyendo: '¿Me han despedido?': trabajador de Elon Musk lo enfrenta por Twitter).

Hola bb, ¿queres venir a ver OROZCO EL EMBALSAMADOR a casa? pic.twitter.com/iII7IUBjtz — Facundo Dell Aqua (@llevamoselfuego) February 20, 2021

Orozco muere en la grabación

El proceso de grabación del documental duró tres años. Periodo en el que Tsurisaki se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Orozco, pues a diario los acompañaba en su labor como el ‘embalsamador de los marginados’.



Entre las particularidades de su trabajo se enfrentó a la crueldad del mundo del narcotráfico, ya que en diversas ocasiones se topó con cuerpo lleno de estupefacientes, los cuales iban a ser enviados al extranjero a través de la modalidad de las mal llamadas ‘mulas’.



La vida de Froilán es todo un misterio y solo se conoce lo que se puede observar en su cinta. Se sabe que murió en el año 1999 a causa de una hernia producida por una correa que utilizaba para mover los cadáveres desde la camilla al féretro, cuando finalizaba su proceso de ‘embellecimiento’.



(También: Mujer bostezaba mucho, fue al médico y le diagnosticaron cáncer).

¡Uy, tío Prime! Para películas perturbadoras en tu plataforma, ninguna como esta: Orozco, el Embalsamador.

De esas de culto y que muchos ni siquiera pueden terminar de ver.

Colombia, 2001.

Dir. Kiyotaka Tsurisaki pic.twitter.com/LYlvxeQdSW — Guillermo Chavarría (@marveladdicted) May 15, 2022

¿Qué pasó después de su muerte?

Si bien se conoce que trabajaba solo, al final de su vida contrató a un ayudante que se convirtió en su mano derecha y heredó su negocio. No obstante, es prudente resaltar, que ‘El divino Rostro’ no era la única morgue del sector, pues también se muestran otros embalsamadores con métodos diferentes y hasta mucho más explícitos.



Por ejemplo, se puede ver como uno de estos trabajadores rellena el cráneo de una mujer con periódico al retirar su cerebro. Para algunos internautas, esta podría ser una de las escenas más tétricas y escalofriantes de toda la producción, que tiene una duración de una hora y 20 minutos.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO