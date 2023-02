'Friends' es una de las series norteamericanas más populares de los años 90, en ella se narra la historia de seis jóvenes de Nueva York: Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey, un grupo de amigos, para quienes seguir adelante con sus vidas no es un impedimento que los impulse a terminar su relación.



La serie es tan aclamada por el público que incluso hoy en día, 28 años después de su primer lanzamiento, la siguen viendo a través de las pantallas de HBO Max. En definitiva, fue todo un éxito la serie protagonizada por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

(Siga leyendo: Así luce la niña de las trenzas de 'Matilda', a sus 35 años).

En la producción de 10 temporadas, vistas a nivel internacional, hubo otros personajes que también se quedaron en la memoria de los televidentes, como por ejemplo Carol Willick y Susan Bunch, una pareja de lesbianas, quienes protagonizaron la primera boda homosexual transmitida por televisión, algo que no fue del agrado de los sectores conservadores de la época.



Ellas aparecieron en la segunda temporada de la serie y la escena fue muy transgresora para la sociedad de los años 90, una época en la cual la homosexualidad seguía siendo tabú.

Carol, interpretada por Jane Sibbett, fue pareja de Ross Geller, uno de los protagonistas, de quien nunca estuvo enamorada. En realidad ella sentía atracción por una amiga del gimnasio llamada Susan, papel que encarnó la actriz Jessica Hecht.



A pesar de que fue muy difícil para Ross entender la situación, cuando las dos mujeres decidieron casarse en el capítulo 'The one with the lesbian wedding', él lo terminó aceptando y hasta fue quien les entregó el anillo en la boda. Gracias a ello, las actrices se convirtieron en dos símbolos de la comunidad LGBT. De hecho, para ellas fue valioso haber interpretado esos papeles, a pesar de que fueran secundarios, como dijeron en una entrevista para un medio de televisión británico en el año 2020.

(También lea: Actriz de 'El Resplandor', irreconocible tras retiro con traumas de la actuación).

“Fuimos las primeras que protagonizamos una boda lésbica en televisión. La primera serie que mostraba a dos mujeres casándose, pero en algunos países censuraron la escena, incluido algunas partes de Estados Unidos”, contaron.



Además, en la misma entrevista confesaron que durante la escena de la boda no se besaron. Sin embargo, no hubieran tenido problema en hacerlo. Pero, ¿qué están haciendo en la actualidad las actrices?

Jane Sibbett

Sibbett interpretó el papel de Carol Willick en 'Friends'. Inició su carrera artística en los años 80. Desde entonces hasta ahora, ha participado en producciones como 'Jump street', 'Doble amor', 'Chicas de cuidado' y 'El resucitado'.



El entretenimiento ha sido el motor de su vida, estudió artes escénicas en la Universidad de California, en donde fue parte del Pi Beta Phi, una organización de mujeres que sigue el modelo de la fraternidad masculina de letras griegas. Allí, hacen actividades benéficas para la comunidad, como enseñarles a leer a los analfabetos.

En 1992, se casó con el escritor y productor de cine Karl Fink, con quien tuvo tres hijos: Ruby (1992), Kai (1994) y Violet (2000). Sin embargo, finalizó su relación en el 2016. De hecho, todavía sigue soltera.



En su cuenta de Instagram, con más de 15 mil seguidores, Jane Sibbet, de 60 años, muestra fotografías junto a sus hijos, de viajes por Europa, trabajos en películas, de sus mascotas y de el amor por la danza.



Además, tiene su propia página web, en la que publica videos actuando y da clases de baile. También tiene un podcast en el que habla y reflexiona sobre la vida y el arte, llamado 'Jane Sibbett on break a bat podcast'.

(Lea: Así se veían Melissa Martínez y otros famosos colombianos antes de la fama).

En el año 2021, participó en la película 'Los deseos de toda una vida' en donde interpretó el papel de la doctora Elisabeth. Cabe aclarar que no se ha retirado de la actuación.

Jessica Hecht

La actriz que interpretó a Susan ha trabajado en la industria del cine desde 1994. A lo largo de su carrera, hizo parte del elenco de producciones como 'Entre copas, 'Special', 'El verano de sus vidas' y 'The boys', entre otros. Además, fue nominada a un premio Tony, como mejor actriz destacada en la producción 'A view from the bridge' de Broadway en 2010.



Sin embargo, la actuación no fue lo único a lo que le ha invertido tiempo, ya que también es cantante. Ha interpretado temas como 'Thevye´s dream', 'Sunrise sunset', 'Do you love me’ y 'Sabath praayed'.

Tweet de apreciación a Jessica Hecht, Susan de Friends. pic.twitter.com/zxKIyClzLy — Martina Espósito (@EspMartina) January 9, 2019

Desde 1995 hasta ahora, esta actriz ha estado casada con el director de cine Adam Bernstein, con quien tiene dos hijos, uno que nació en el año 2000 y el otro en el 2002, se llaman Tella Rose Bernstein y Carlo Bernstein .

(Le puede interesar: Jersey Shore: el cambio radical del elenco de la popular serie de MTV).

Hecht tiene 57 años y sigue activa en la industria del cine. De hecho, las últimas películas en las que participó, fueron 'Pequeña América’, 'Alta fidelidad', 'El pecador' y 'Los chicos', en 2020. Además, está concentrada en su carrera musical.

Más noticias

Las adicciones de Matthew Perry y la razón por la que no volvió a ver 'Friends'

El radical cambio de ‘Pipe’, niño del comercial de Doña Gallina; es doctorando

¿Y la guitarra de Lolo? La nueva vida de ex Miranda, tras ser echado de la banda

¡Reapareció Floricienta! Así se ve la actriz de la famosa serie a sus 39 años

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción TENDENCIAS