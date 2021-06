Frida Sofía tomará acciones legales contra Enrique y Alejandra Guzmán

La hija de la reconocida cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, abre un nuevo capítulo en el escándalo de abuso sexual que ha salpicado a su abuelo, Enrique Guzmán, luego de que anunciara que iniciaría un proceso legal en contra de su familia.



La hija de 'La Guzmán' hizo público a través de un video en su cuenta de Instagram, su intención de llevar a su madre y su abuelo a la justicia.



Frida Sofía se refirió en la publicación a la entrevista con el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante, en donde dice haber hablado con la verdad sobre las acusaciones de abuso sexual en contra de Enrique Guzmán.



"Durante la entrevista me solté y no pude callarme más. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí. Es la realidad de lo que ha sido mi vida", dijo la hija de la estrella de rock.

Asimismo, la joven cantante modelo afirmó que es a través de la presentación de una denuncia que va a poder probar "los hechos".



"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida", añadió.



Varios de sus seguidores, entre ellos algunas celebridades, demostraron su apoyo a Frida Sofía con mensajes de apoyo y afectuosos.



"Animo sigue adelante eres una mujer muy fuerte y admirable", "Frida que tu corazón sane y seas libre de todas las injusticias y abusos cometidos" y "Te creo lo mucho que has sufrido te deseo lo mejor del mundo", son algunos de los comentarios en el video de cinco minutos y 36 segundos de duración.



