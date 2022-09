Will Smith y Jada Pinkett tienen una relación que ha estado en la mirada pública desde hace muchos años, en primera instancia por la forma amable y amorosa en la que el actor la trataba.



Sin embargo, el amor al parecer se está agotando y muchos lo asocian con el incidente que se presentó entre Will y Chris Rock durante los premios Oscar.



Cabe recordar que el actor subió a la tarima a golpear al comediante luego de que este hiciera un chiste sobre el cabello de Jada, quien sufre de alopecia.



No obstante, ella luego en unas declaraciones afirmó que no necesitaba que la defendieran, acto que para muchos fue cruel con Smith debido a las concecuencias que tuvo su reacción.



Recientemente, Jada estuvo de cumpleaños, el 18 de septiembre, y en un video que compartió en su cuenta de Instagram, se ve cómo está de celebración con unas pocas personas.



Sus dos hijos Willow y Jaden Smith están a su lado y también su esposo, Will Smith mientras le cantan su Happy Birthday.



Pero lo que notaron muchos usuarios es que Will tuvo una actitud fría y distante, incluso no sacaba sus manos de los bolsillos. Una vez se acabó la canción y Jada sopló las velas, solo Jaden se acercó a abrazarla.



Estas señales se han convertido en la base para que crezcan las críticas y los rumores de que este matrimonio no va nada bien.

