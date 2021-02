Padre de Britney Spears no podrá tener su tutela legal completa

Jamie Spears, el padre de Britney Spears, estaba buscando mantener un control legal total sobre la cantante. Sin embargo, la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) rechazó este 12 de febrero truncó sus intenciones y le negó la petición.



Los abogados que la representan mantienen una fuerte disputa legal contra Jamie, quien desde 2008 ha mantenido una estricta tutela que le permite vigilar prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y financiera de su hija.



En los últimos dos años, el caso de la artista ha cobrado gran relevancia en la opinión pública debido a que el estado de su salud mental no ha estado del todo bien. A comienzos de 2019 tuvo que ser internada en una clínica de reposo y en su momento se dijo que se debía que el estado de salud de su padre se había deteriorado.



Britney Spears, en una imagen de archivo del 2007, uno de los años más oscuros para la artista, pues recibió un gran bombardeo mediático que cambió el rumbo de su carrera para siempre. Foto: EFE

Además, debido a la falta de autonomía que tenía y a la presencia constante de la imponente figura de su padre, se hizo cada vez más popular el movimiento #FreeBritney ("Libertad para Britney")., que busca promover la liberación de la cantante de la custodia de su Jamie.



Una polémica que se ha agudizado después de que ella quisiera distanciarse de él, en agosto del año pasado.



El caso ha adquirido todavía más visibilidad después de que el diario 'The New York Times' estrenara la semana pasada el documental 'Framing Britney Spears', que repasa el ascenso y la caída de la artista con una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio público al que estuvo sometida.



¿Qué significa esta última decisión?

Por lo pronto, Jamie continuará como tutor legal, pero deberá seguir compartiendo todas sus decisiones con el fondo privado Bessemer Trust, incluidas las referentes a las finanzas, un extremo al que se oponían los abogados del padre y que fue rechazado por la jueza Brenda Penny.



Esta decisión se aproxima más a la voluntad de Spears, quien este verano expresó su "fuerte oposición" a que su padre continúe ejerciendo el control total sobre su vida. "No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como cotutor, pero reconocemos que es un tema aparte", indicó el abogado de la cantante, Samuel Ingham.



Ingham reiteró que tratará de retirar los poderes del padre en próximas sesiones pero la de este 12 de febrero, de apenas una hora de duración, se resumió en dirimir a quién correspondía el control de las finanzas de la exitosa artista.



El movimiento #FreeBritney

De momento no se ha debatido en los juzgados el sentido de esta tutela legal, cuya existencia se alarga ya 12 años con unas condiciones habitualmente reservadas para personas con alzheimer o un grave deterioro cognitivo. Spears, actualmente de 39 años, accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático en el que fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.



Tiempo después la artista se rehabilitó, lanzó nuevos discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, pero la tutela nunca fue revocada. La cantante de 'Toxic' ha dicho que "no volverá a actuar" hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema "#FreeBritney".



Este movimiento ha tenido el apoyo de otras celebridades como Paris Hilton y Miley Cyrus.



El 17 de marzo y el 27 de abril serán las próximas audiencias.



*Con información de EFE