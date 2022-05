Sara Uribe y el exfutbolista Fredy Guarín volvieron a estar en el ojo del huracán de las redes sociales, tras conocerse las fotos de la modelo disfrutando de sus vacaciones en Cartagena junto a la familia del ex Inter de Milán.



Cabe resaltar que Guarín y Uribe empezaron un vínculo amoroso después de disputarse el mundial de Brasil 2014, dónde la selección Colombia terminó eliminada en cuartos de final por el equipo anfitrión.

Fredy Guarín, con la camiseta del Inter. Foto: EFE

En aquella época, la pareja no duró mucho, pues se alejaron y se empezó a ver al futbolista intentando retomar su relación con su ex esposa, Andreina Fiallo. Sin embargo, eso tampoco prosperó y, en 2018, Uribe y Guarín volvieron a intentar las cosas para finalmente enfrascarse en un noviazgo que duró dos años.



Durante la relación, Sara estuvo acompañando al astro colombiano por su travesía en China, donde jugaba para el Shangai Shenhua. Allí, según rumorean algunos internautas, concibieron a su hijo Jacobo, aunque este habría nacido en EE. UU., según confirmo la actriz en un tradicional banco de preguntas en Instagram.



En 2020, la pareja terminó su vínculo y se le empezó a ver al boyacense con su actual pareja, la médica veterinaria, Pauleth Pastrana.



Ahora bien, la polémica se desató cuando se viralizaron imágenes de Sara Uribe en compañía de la familia del ex Millonarios en un paseo por la bahía de Cartagena, por lo que usuarios de redes sociales empezaron a especular sobre el posible reencuentro amoroso entre los famosos.

¿Dónde estaba Fredy?

Cabe aclarar, que ambas celebridades han aclarado que llevan una muy buena relación y que prima siempre el bienestar de su hijo por encima de cualquier roce conyugal que hayan tenido en el pasado. Por esto, es frecuente ver a Sara departiendo con familiares del atleta.



Pues bien, tras conocerse las imágenes, Fredy Guarín se apresuró y sacó una foto junto con Pauleth Pastrana, su actual pareja y madre de uno de sus hijos. Todo con el fin de empezar a desmentir cualquier apreciación errónea de los internautas.

Fredy Guarín y Paulette Pastrana. Foto: Instagram: @fguarín13

