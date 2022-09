Sara Uribe y Fredy Guarín fueron una de la parejas más polémicas de finales de la décadas del 2010 en el país, a raíz de su turbulento inicio. El futbolista fue acusado de serle infiel a su esposa del momento, la empresaria Andreina Fiallo, con la modelo paisa. En 2017, se divorció e inició su relación con Uribe.

Lo cierto es que este romance no duró mucho, en 2019 tuvieron a su hijo, Jacobo, y en 2020 anunciaron su separación.

Eso sí, nunca han mostrado señales de que lleven una relación de expareja tormentosa. Por el contrario, todo parece indicar que son cordiales en pro de velar por el bienestar de su hijo, con quien últimamente se le ve compartiendo mucho a Guarín en sus redes sociales.

(Puede leer: Los escándalos sonados y polémicos de Freddy Guarín).

La confesión de Fredy Guarín

“Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona”, fueron las palabras del exmundialista en su cuenta de Instagram.



Según dijo, su vida ha estado cambiando de un tiempo para acá, por lo que decidió 'desnudar su alma' con sus seguidores y compartir una imagen de su rostro afligido y en medio del llanto: "Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más... Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné".

(Le puede interesar: Fredy Guarín, destrozado: impactante confesión sobre su crisis actual).

"Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza, nunca es tarde", concluyó.

¿Sara Uribe envió indirecta a Fredy Guarin?

Me enterraron, sin saber que yo era semilla. Nos... pero se te olvidó que éramos FACEBOOK

TWITTER

Horas después de la publicación de su exesposo y padre de su hijo, Sara compartió una imagen en sus historias de Instagram que fue interpretada por múltiples seguidores como una indirecta para el futbolista.



"Me enterraron, sin saber que yo era semilla", se puede leer en la inscripción de la imagen, la cual es la fotografía de una flor amarilla que resalta entre matices de gris.

(Le recomendamos leer: Fredy Guarín: el enigmático mensaje de su prometida tras la impactante confesión).

Lo que los internautas vieron como una reacción de Uribe a la confesión de Guarín fue una aclaración que puso en la imagen que enuncia lo siguiente: "Nos... pero se te olvidó que éramos".



Por su parte, la modelo no ha salido a negar o a confirmar las afirmaciones de los usuarios de redes sociales.

Tendencias EL TIEMPO