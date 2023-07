Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, ha dado de qué hablar en los últimos días, ya que compartió un mensaje de reflexión con unas imágenes muy polémicas.



Por medio de sus redes sociales el colombiano dio a conocer su actual estado físico, por ello recibió una gran cantidad de críticas, pues actualmente se encuentra en una lucha con el sobrepeso que tiene.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Facebook Twitter Linkedin

Guarín, en su mejor momento, fue uno de los jugadores más representativos de Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

(Tenemos para usted: Fredy Guarín: polémico video por el que dicen que terminó la relación con su prometida).

Sin embargo, Guarín, por medio de la publicación ya mencionada, demuestra con sus palabras y sus actos que quiere darle guerra a todos los desafíos que tiene por delante y por su puesto a todas esas personas que lo quieren ver mal.



Así pues, en su fotografía mostrada en la red social Instagram se pudo ver a un Fredy Guarin feliz, sonriente y motivado, sin miedo a lo que digan o hablen de él.



“No tengas miedo al qué dirán, téngale miedo a dejarse llevar por alguna parte de esta sociedad que lo que quiere es verte mal”, escribió.

(Siga leyendo: Fredy Guarín lo siente: la razón por la que no estará con su hijo en el Día del Padre).

“Si usted se cae 1000 veces, pues 1001 se levanta. Somos obras de Dios, no dudes que Él tiene proyectos maravillosos para todos nosotros. #elguarodelagente. Dios los bendiga mi gente”, dijo en la descripción de su publicación de Instagram.



Obviamente, la fotografía que subió el mediocampista ha generado una ola de comentarios positivos en apoyo a exjugador de la selección Colombia.



Muchos seguidores destacan su determinación para enfrentar las adversidades en las que se encuentra y de las cuales quiere salir sea como sea.

Lo que más ha gustado y fascinado a los internautas fue su mensaje inspirador que invita a no dejarse llevar por la opinión de los demás, sino que con la fuerza de Dios y la disciplina que uno posee puede lograr cualquier cosa.



No obstante, también ha recibido muchas críticas destructivas, debido a que comparan su pasado con su actual físico y no encuentran la razón del porqué cambio tan drásticamente.

(Le puede interesar: Fredy Guarín renació: así recuperó su vida tras tocar fondo y alejarse del fútbol).

Fredy Guarín involucrado en pelea bajo los efectos del alcohol

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Fredy Guarín reapareció y dice ser un hombre nuevo tras tocar fondo

Fredy Guarín, los negocios que lo tienen brillando lejos de los reflectores del fútbol

Fredy Guarín, alerta: robaron a Sara Uribe y se quedaron con papeles de su hijo