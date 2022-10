En los últimos meses el exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, ha acaparado la atención de los medios de comunicación por multiples escandalos que lo han llevado a responder ante la justicia y por confesar ante sus más de 2,1 millones de seguidores en Instagram, sus complicaciones emocionales más profundas.



A principios de septiembre, el exInter de Milán publicó una foto suya en la que se lo ve llorando y muy afectado. En la descripción del post se lee una fuerte reflexión que revela estar tocando fondo por temas de "vicios, errores y pecados".

Foto en la que hace sus confesiones emocionales. Foto: Instagram Fredy Guarín

"Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona (...) De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más”, dice en el comienzo de su mensaje.



Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdone (...) Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza, nunca es tarde", concluyó.



Ante el hecho, millones de sus fanáticos han estado al pendiente de lo que pueda pasar en su día a día, por lo que con cada publicación que realiza en las redes sociales, solo recibe mensajes de apoyo para que pueda salir del bache emocional en el que se le vio el mes pasado.



Tal parece que el volante central ya está logrando recuperarse y, al menos en sus plataformas digitales, se le ve con buen semblante, realizando sus actividades cotidianas y viviendo sun relación de pareja.



Sin embargo, esto parece no haberle gustado a un internauta, quien fue bastante crítico en la última publicación que realizó el pelotero en su perfil : “No, Dejá la payasada. Un día llorando, otro ríendose y otro agrandado. No jodás madura, pana. aporta cosas positivas a sus seguidores”, dijo el seguidor.



El tema no quedó ahí y Guarín le respondió al usuario de internet respetuosamente: “Mi pana tome lo que le sirva. Si ve que no le sirve nada, no me siga y deje que otros sí lo hagan. Un abrazo y Dios te bendiga. “ Te entiendo”, concluyó de forma irónica el jugador.



