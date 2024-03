Fredy Guarín le suplicó a sus seguidores que llamen a su pareja: '¿Dónde está?'

Recientemente, el exfutbolista de Millonarios, Fredy Guarín, se volvió viral en las redes sociales, pues hizo un video en vivo en el que dio a conocer que tenía un problema con su actual pareja, Pauleth Pastrana.



Esta situación ocurrió el jueves 29 de febrero de 2024, cuando inició una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, al paso de unos minutos, sus seguidores se empezaron a asustar por la actitud y los comentarios que él hacía.

Lo que sucedía es que Guarín, con una cerveza en la mano y vallenato a todo volumen, le empezó a pedir a sus seguidores que llamaran a Pauleth Pastrana, pues comentó que ella no le quería contestar el celular.



“Por favor, llamen a Pauleth, llamen a mi señora… ¿Dónde está mi mujer? Por favor, la llaman. La intenté llamar y no me contesta… Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo, se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”, comentó, según lo recopilado por el medio ‘Pulzo’.



(No deje de leer: La planta que le puede quitar la ansiedad, el estrés y lo pone a dormir como un bebé).



Asimismo, añadió que también podrían llamar a la madre de su novia, pero que por favor lo ayudaran.

Durante la transmisión, Guarín también se refirió al alcoholismo y a las sustancias psicoactivas, afirmando que a él le gustaba el licor y desmintió los rumores de un presunto consumo de drogas.



(No deje de leer: Johana Bahamón contó cómo llegó a trabajar con la población privada de la libertad).



"Nunca, se los juro por mis 3 hijos, nunca he metido nada por la nariz… La gente piensa que 'el Guaro' es alcohólico y 'periquero' y no, por ahí no es la vaina. Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino… Me gusta el chorro… Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino. Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida", aseguró.



Hasta el momento, se desconoce si al final pudo comunicarse con Pauleth Pastrana. Lo que sí se sabe es su relación no está pasando por un buen momento, pues, recientemente, había eliminado la imagen en la que anunciaba el compromiso con ella.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Karol G habla, por primera vez, tras aterrizaje de emergencia de su avión privado

Hombre a sus 83 años participó en ocho triatlones: la clave detrás de sus suplementos

Festivos de marzo: Semana Santa 2024 tiene 'sorpresa' este año para todos