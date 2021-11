Freddy Guarín: el curioso regalo que le dió a su novia Pauleth Pastrana

El nombre de Freddy Guarín volvió a convertirse en tendencia en redes después de que Pauleth Pastrana, su nueva pareja, presumiera el regalo que el deportista le dio de cumpleaños.

Pauleth Pastrana es la nueva pareja del exfutbolista Freddy Guarín. Foto: Instagram: @paulethpastrana

En la publicación se ve a Pastrana con algunas rosas y una tarjeta dedicatoria junto a un enorme autorretrato, el cual tiene algunas incrustaciones en oro y cristales que hacen que el interior de la pintura realce con un brillo particular.



En la imagen se puede ver el rostro de Pauleth junto con uno de sus caballos favoritos, pues ella es veterinaria profesional y amante de estos animales.



“Que Dicha pueda disfrutar de este regalo tan espectacular y lleno de mucho amor ¡Gracias!”, menciona Pastrana en la publicación de su cuenta de Instagram.



Aunque ella no resaltó que el regalo fue dado por Fredy Guarín, la página encargada de la realización de la obra sí recalcó la participación del exjugador del Inter de Milán.



“Este es el resultado de un trabajo impecable y desde el corazón , Gracias a @fguarin13 por seguir creyendo en nuestro talento y darnos la oportunidad de nuevo de plasmarlo en su hermosa novia @paulethpastrana Siempre mis mejores deseos !”, menciona la página oficial de Mr. Bling Colombia.



La reacción de algunos internautas no se hizo esperar: hubo quienes aplaudieron el detalle y otros lo vieron un tanto exagerado teniendo en cuenta que no llevan un tiempo muy prolongado de relación.



Eso sí: hubo usuarios un poco más ‘suspicaces’: ellos resaltaron que la imagen del cuadro tiene un parecido a Sara Uribe, expareja del futbolista y alrededor de quien, desde siempre, llovieron rumores tras la ruptura con el volante.



“Igual a Sara. En serio, pensé que habían vuelto” y “Pensé que era Sara Uribe, se parecen en el cuadro”, son algunos de los comentarios.



Freddy Guarín no se ha referido en sus redes sociales sobre el tema.



Hasta ahora no se conocen detalles sobre su futuro futbolístico después de haber dejado Millonarios F.C en medio de un escándalo que involucró a su familia y un fuerte enfrentamiento con agentes de la policía en Medellín.



El volante tuvo su época gloriosa a principios de la segunda década de este siglo, cuando se convirtió en pieza importante de la Selección Colombia y tuvo una participación más que destacada en diversos clubes europeos.

