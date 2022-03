Después de retirarse del fútbol, el deportista boyacense Fredy Guarín ha emprendido en varios negocios con el fin de generar nuevos ingresos. Uno de ellos es la finca raíz, pues Guarín anunció, en sus redes sociales, el inicio de la construcción de un complejo de apartamentos.

Guarín ha tenido una prestigiosa carrera como futbolista, puesto que tuvo participación en varios equipos muy reconocidos como el Inter de Milán, el Boca Juniors, Millonarios, entre otros.



No obstante, el deportista ha decidido dedicarse a otros negocios tras su retiro del fútbol. Actualmente, es dueño de una lujosa barbería, un restaurante-bar en El Poblado, Medellín, una joyería ubicada en Ciénaga de Oro, en Córdoba y, además, es propietario de un criadero de caballos y otras especies de animales, según lo ha publicado en las diferentes cuentas de Instagram de sus emprendimientos.



Ahora, el deportista ha incursionado en el negocio de finca raíz, anunciando el inicio de la construcción de ‘GLevel’, un complejo de apartamentos de lujo ubicados en Piedra Pintada Parte Alta, en la ciudad de Ibagué.



Tal como se lee en la página oficial del proyecto, el edificio estará ubicado cerca a los centros comerciales más importantes de la ciudad. Adicionalmente, el complejo contará con espacios exclusivos como jacuzzi, sauna, salón múltiple y gimnasio.



La construcción estará conformada por 19 apartaestudios, con áreas entre los 39 y los 60 metros cuadrados, y 10 apartamentos, dos de ellos penthouse, con dimensiones desde 119 hasta 132 metros cuadrados.



Según la información brindada por la constructora, el proyecto ha tenido muy buena acogida y ha logrado vender varios inmuebles. De las viviendas disponibles, el costo mínimo es de 232 millones de pesos, que respecta al apartaestudio de 53 metros cuadrados.



Este valor parte de una base de 206 millones de pesos, al cual se le suma el costo del parqueadero (25 millones de pesos), un valor de inversión y una prima de altura, por la cual se debe pagar un millón de pesos adicionales, lo que genera un total de 232 millones.



Por otro lado, el inmueble disponible con el precio más elevado es el de 126 metros cuadrados, el cual tiene un costo de 517 millones de pesos.



El precio base de este apartamento es de 486 millones de pesos, a lo que se le añade el valor del parqueadero, el valor de inversión y la prima de altura que, en este caso, tiene un costo de 6 millones de pesos.



Los apartaestudios estarán desde el segundo hasta el quinto piso de la construcción. Contarán con espacio de dos ambientes, sala comedor, cocina, patio de ropas, un baño completo y, en cuatro de ellos, habrá balcón con vista panorámica.



Por otro lado, los apartamentos tendrán tres habitaciones, sala comedor, cocina, patio de ropas y vista panorámica en los balcones.



Si usted está interesado en obtener más información sobre los inmuebles, podrá dirigirse a la sala de ventas ubicada en la Calle 46 Con Carrera 5 A, Esquina

Manzana P Lote 1 en el barrio Piedra Pintada, Ibagué.



También podrá contactarse con la línea de atención 2762146, escribir un mensaje al WhatsApp 314 7762106 o escribir un correo electrónico a info@glevel.co.



Por otro lado, cabe destacar que Ibagué no será el único proyecto de GLevel, pues la compañía también iniciará construcciones en Bogotá y Medellín.

