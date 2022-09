Pasión e identidad son dos palabras que, indiscutiblemente, definen al fútbol colombiano. Sin embargo, a la lista también se pueden sumar los desenfrenos, los escándalos y las polémicas que han protagonizado jugadores con una amplia trayectoria profesional. La fama siempre viene con un precio que, en ocasiones, resulta muy caro. Eso bien lo saben algunos deportistas a los que la popularidad les ha pasado factura.

La multitud estalla en vítores cuando, impasibles y heróicos, los jugadores de fútbol entran a la cancha para disputar una nueva victoria. Para los fanáticos son más que deportistas profesionales, son leyendas vivientes en las que depositan toda su fe y esperanza. Sin embargo, tanto en la vida como en las canchas, la realidad no siempre se pinta color de rosa. En la mayoría de los casos, detrás de aquellas proezas futbolísticas, existe un pasado en el que los vicios, errores y ‘pecados’ se anteponen a los triunfos.

Y si aún quedan dudas de ello, Freddy Guarín es la prueba latente de que ni siquiera alcanzar el éxito exenta a alguien de tocar fondo. El futbolista colombiano se ha visto envuelto en varias tormentas mediáticas y no precisamente por su buen desempeño en las canchas.



Después de su repentina salida de Millonarios en julio del 2021, la aparición del centrocampista en el radar deportivo ha sido casi nula. Por el contrario, se ha mostrado más que nunca disfrutando de gratos momentos con Jacobo, el hijo fruto de la relación que tuvo con la modelo y presentadora Sara Uribe.



No obstante, una reciente publicación en Instagram por parte del futbolista ha encendido nuevamente las alarmas. En medio de lágrimas y una foto en la que se le ve con un mal semblante, Guarín confesó que no estaría pasando por un buen momento en su vida.



Ante esta situación valdría la pena recordar qué escándalos pudieron haber llevado al jugador boyacense a entrar en crisis.

Freddy Guarín: acusado de violencia intrafamiliar



Mientras aún era parte del equipo embajador, el futbolista colombiano protagonizó un lamentable espectáculo en el que, en aparente estado de embriaguez, fue detenido en Medellín por agredir a varios de sus familiares.



En entrevista con medios nacionales, el entonces director de la Policía Nacional, el mayor Jorge Luis Vargas, dio más detalles del acontecimiento que tuvo lugar a inicios de abril de 2021.





"Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con una riña protagonizada por el hijo (Guarín) y unas lesiones al interior de una vivienda. Se actuó muy profesionalmente, los padres pidieron asistencia y estamos en contacto con la Fiscalía para determinar los pasos a seguir", aclaró la autoridad policiaca.

Lamentable situación vive la familia de Freddy Guarín con él. Fue detenido por efectivos policiales en Medellín tras participar en una riña con sus padres.



También agredió a un policía, presuntamente bajo sustancias psicoactivas.pic.twitter.com/C9KZAjlvpe — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) April 1, 2021

En video quedó captado el momento en el que Guarín tuvo que ser sacado a la fuerza por un policía de la casa de sus padres. Al parecer el mediocampista habría golpeado a su progenitor, por lo que sus familiares se habrían visto en la obligación de llamar a la Policía para denunciar un posible caso de violencia doméstica.



Tras el polémico suceso, el jugador boyacense fue trasladado a un centro asistencial para evaluar su estado de salud, no sin antes tener una fuerte discusión con los uniformados que cumplían la misión de trasladarlo hasta una clínica en la localidad vecina de Envigado.

Allá tuvo un comportamiento no acorde y empezó a agredir tanto verbalmente como físicamente a los policías y al personal médico y enfermeras FACEBOOK

TWITTER

“Allá tuvo un comportamiento no acorde y empezó a agredir tanto verbalmente como físicamente a los policías y al personal médico y enfermeras. Tocó nuevamente reducirlo a través del uso legítimo de la fuerza para que fuera atendido”, aseguró el entonces comandante de la Policía del Valle de Aburrá, el general Pablo Ruíz, a medios nacionales.



Una ola de críticas, rumores y especulaciones ensombreció el futuro futbolístico y personal de Guarín. Sin embargo, fueron muchas las celebridades que no dudaron en mostrar su apoyo. Entre ellas, su expareja, Sara Uribe, con quien tuvo una controvertida relación.



“Yo me quedo con esta imagen para siempre, porque eres el padre de mi hijo y seguirás siendo el ‘Guaro’ de la gente. Fuerza, campeón. Renacerás como el fénix. Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos. Para siempre, panas”, fue el mensaje con el que Sara Uribe acompañó una imagen en la que el futbolista le da un beso en la frente luego del nacimiento de su hijo Jacobo.

Millonarios también se unió a la cadena de apoyo hacia el mediocampista y a través de un comunicado oficial mandó un mensaje en el que “lamentaba con tristeza” los acontecimientos ocurridos con el jugador quien, para ese época, ya se encontraba en el ojo del huracán por haber faltado a uno de sus entrenamiento el 29 de marzo anterior al incidente.

“Estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento”, expresó en Twitter el club bogotano y agregó: “Es mucho lo que le ha entregado al fútbol colombiano y siempre agradeceremos su amor por Millonarios”.



Tiempo después se conoció que Fredy Guarín terminó todo vínculo con el equipo que tantos triunfos le dio a nivel profesional, Millonarios. Tras varios meses alejado de las canchas, el jugador boyacense reapareció en octubre de 2021 en una transmisión de Instagram en la que dejaba en claro que ‘no había colgado los guayos’, sino que solamente le hacía falta ponerse en forma para regresar, mejor que nunca, a las canchas.



“No puedo decir que me retiré del fútbol porque ahora tengo salud. Sería volver a bajar unos kilitos y listo”, dijo el exmundialista 2014 ante la cámara. Sin embargo, eso nunca ocurrió y su carrera en vez de acumular triunfos fue cayendo estrepitosamente en picada.

¿De rumba? Vecinos de Freddy Guarín se quejan



Los escándalos parecen no tener fin para el jugador colombiano quien, poco más de un mes después de ser detenido por las autoridades por tener un enfrentamiento con sus familiares en Antioquia, se vio envuelto nuevamente en una polémica. Esta vez, la fiesta y el descontrol serían los causantes de que estuviese metido en problemas.



El jueves 20 de mayo de 2021, el diario ‘Entre Ceja y Ceja’, que se encarga de cubrir los acontecimientos más importantes que afectan a la comunidad de Rionegro, Antioquia, alertó que varios vecinos del sector Hoyito en Llanogrande denunciaron un escándalo en la finca del ex integrante de la Selección Colombia. Al parecer, al interior de la propiedad se escucharon detonaciones de lo parecía un arma de fuego.



Los extraños sonidos sembraron el temor de la comunidad, por lo que decidieron acudir a las autoridades. Ante el alarmante llamado, el cuadrante de la Policía ingresó a la finca del futbolista. No obstante, no encontraron rastros de ningún artefacto que pudiese poner en riesgo la seguridad de los habitantes antioqueños. Al parecer, sólo le bajaron a la música y la parranda continuó hasta el día siguiente.

Andreina Fiallo y Sara Uribe: dos amores que no prosperaron



Hasta en las parejas más estables las infidelidades, las inseguridades y los problemas se abren paso para acabar, poco a poco, el amor que se creía indestructible. Andreina Fiallo y Freddy Guarín no son la excepción a esta ecuación.



La pareja que sostuvo una relación por más de 15 años vio el final de su romance en el año 2017 cuando anunciaron oficialmente su divorcio. Inmediatamente los rumores de una infidelidad por parte del futbolista comenzaron a eclipsar los medios nacionales e internacionales. Sería la modelo y presentadora paisa Sara Uribe la señalada de haberse interpuesto en la relación entre el deportista y su esposa.



Con la finalización del matrimonio vino la oficialización de la relación de Uribe y Guarín, quienes quisieron sentar las bases de su amor en China, país en el que se radicaron durante un tiempo.



Un cúmulo de sueños a sus espaldas y unos anhelos desbordados llevaron a la exprotagonista de novela 2012 a empacar maletas y abandonar su carrera en la televisión para hacerse con un futuro junto a su nuevo amor. Los momentos difíciles no faltaron, al igual que las críticas de cientos de seguidores que no aprobaban que Freddy hubiese dejado a su esposa por una ‘aventura’ con la modelo antioqueña.



Aunque ambos -Sara y Freddy- aseguraron que su relación inició posterior al divorcio con Andreina, esta última dio algunas declaraciones que llevaron a los fanáticos a pensar lo contrario. En una entrevista otorgada al programa de televisión ‘La Red’, la venezolana afirmó que: "Lastimosamente hubo muchos factores externos para que mi matrimonio se acabara". Estas palabras inmediatamente fueron asociadas a Uribe y su romance con el exmundialista 2014.



Entre ires y venires, Uribe y Guarín hicieron frente a todos los obstáculos. Fruto de su amor nació Jacobo en 2019. Tan sólo un año después, a principios de 2020, la pareja anunció su separación sin dar ninguna explicación a sus seguidores. Todo parece indicar que siguen teniendo una buena relación por el bienestar de su hijo, con quien últimamente se le ve compartiendo mucho a Guarín.



No obstante, no fue lo mismo que ocurrió con Andreina. En diciembre de 2018 la modelo venezolana anunció en redes sociales que el jugador estaba poniendo impedimentos para que sus hijos salieran del país. “Una autoridad me dice delante de mis hijos que están prohibidos de salir del país, no porque yo haya viajado de manera ilegal, aunque así lo quieran hacer pasar, sino porque han dejado una anotación en el sistema”, dijo en ese momento.



Incluso, en una ocasión, la prensa brasileña filtró unos supuestos documentos de demandas en contra del jugador por parte de su expareja Andreina. En la actualidad, no existe evidencia de que Fiallo y el mediocampista lleven una mala relación, al contrario, se les ha visto en fotos compartiendo con sus dos hijos.

Guarín en crisis: “Un hombre lleno de vicios, errores y pecados”



Una imagen ha preocupado a los cientos de seguidores de la proeza futbolística. Con lágrimas en los ojos y un evidente semblante de tristeza, el exjugador de Millonarios reapareció este jueves en sus redes sociales para dejar un mensaje en el que revela la difícil situación personal que vive en la actualidad.

De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más FACEBOOK

TWITTER

“Hoy quiero mostrarme así tal como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni generar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a alguna persona”, dijo Guarín en el comienzo de su mensaje.



Y agregó: “De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más…”



Al parecer el futbolista se encuentra disputando el partido más importante de su vida, por lo que no dudó en hacer un llamado a los internautas para que se reivindicaran con sus culpas. “Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné”, continuó su reflexión.



Guarín concluyó que: "Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza, nunca es tarde".

