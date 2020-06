Se revelan fotos y video inédito del cantante Freddie Mercury

Freddie Mercury falleció hace casi 30 años, pero su recuerdo sigue vivo en la memoria de sus fanáticos. En las últimas horas, sus seguidores lo recordaron a través de un video inédito y las fotos menos conocidas de los últimos días de su vida (algunas de ellas en compañía de su última pareja, Jim Hutton).



En la grabación, publicada en la cuenta de Instagram @freddie_mrcry , se puede ver a Freddie junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor, los otros miembros de Queen, en una fiesta que ocurrió luego de la presentación del single ‘One Vision’ -primer adelanto del álbum ‘A Kind of Magic (1986)’-.



En las imágenes que se mostraron en las últimas horas, el cantante aparece junto a Hutton, semanas antes de su fallecimiento, que ocurrió el 24 de noviembre de 1991.



"Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores, y Freddie caminó hacia mí", contó a la prensa Hutton.



En la imagen, el cantante aparece parado en un patio, vistiendo una camisa hawaiana y sin el bigote que caracterizó su imagen durante toda su carrera.



La foto se tomó en agosto de 1991, tres meses antes de que una bronconeumonía, complicada por el VIH, terminara con su vida.



Últimas fotos del Gran Freddie Mercury antes de su muerte en noviembre de 1991. Las fotos fueron tomadas por su pareja Jim Hutton en el patio trasero de su casa situada en Londres, Freddie aparece acompañado por Oscar, uno de los 9 gatos que adoptó. pic.twitter.com/gtKIPY6QQp — Rock N' PeñaRoll™ 🎩 💀🎸 (@RockeroManya8) May 31, 2020

Freddie Mercury conoció a Hutton en 1983 en un bar gay llamado Copacabana, en Londres, cerca de su casa en Kensington. Jim no sabía nada de música ni de músicos. Era peluquero, uno de los diez hijos de un panadero irlandés, y trabajaba en el hotel Savoy. Allí solía cruzarse con estrellas internacionales a las que no reconocía. No andaba en esos temas.



Un día, tomaba unas cervezas con su novio de ese entonces cuando un hombre, aprovechando que su compañero se había levantado para ir al baño, se le acercó y le invitó un trago. Jim lo rechazó sin más, y le contó a su pareja lo que había pasado.



"Es Freddie Mercury", le contestó su novio, orgulloso de que una megaestrella de rock estuviera interesada en su chico. Dos años después, volvieron a encontrarse en el Heaven, un bar gay que era furor a mediados de los 80.



Tal día como hoy, en el 2010, falleció Jim Hutton, el que fuera el último amor de Freddie Mercury, a los 61 años de edad. pic.twitter.com/S24GpLBb8V — Anecdotario del Rock (@anecdotariorock) January 1, 2020

•Mary Austin, Jim Hutton y Freddie Mercury pasando un buen momento juntos (1986). pic.twitter.com/ILksgqXR2y — Crazy Bulsara (@crazybulsara) May 31, 2020

"Me enamoré de muchas cosas de Freddie. Independientemente de cómo se ganara la vida. Tenía unos grandes ojos marrones y una personalidad casi infantil. No se parecía a los hombres que habitualmente me gustaban. Normalmente yo buscaba tipos grandes con piernas musculosas. Freddie tenía un aspecto mordaz, y las piernas más delgadas que yo había visto en un hombre. Además, parecía totalmente sincero. Era encantador. Me quedé prendado", dijo Hutton en una entrevista para el libro Freddie Mercury, la biografía definitiva, de la periodista británica Lesley Ann Jones.



Freddie Mercury & Jim Hutton pic.twitter.com/ewWzYMY2Ms — Music History (@TimeinMusic) April 1, 2020

Hutton acompañó a Freddie en los últimos días de su vida, y recibió 560.000 euros de la fortuna del artista. El resto quedó en manos de Mary Austin, pareja del cantante entre 1970 y 1976.



Tras la muerte de Mercury, y por pedido de Austin, Hutton debió abandonar la mansión donde tomó aquellas fotos y convivió casi seis años con Freddie.



LA NACIÓN

ARGENTINA- GDA