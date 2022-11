Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, un día después de informarle a sus seguidores que padecía VIH. Aprovechó, además, para pedir que se unieran a él y a todas las personas que padecían en ese momento la enfermedad.



Fue el principal vocalista de la banda de rock Queen, agrupación que logró el reconocimiento de muchas personas en el mundo y obtuvo premios tales como: la tercera mejor banda británica (1974), la banda del año en 1975. Incluso, Mercury fue reconocido como el mejor vocalista masculino en 1987.



En 1987 se enteró que tenía VIH, pero siguió llevando la vida de artista: cantando en escenarios, viajando y mostrándose ante el mundo. Muchos de sus seguidores sí notaron cambios en su aspecto físico y empezaron los medios a rumorear que podría estar sufriendo de algo.



En 1990 hizo su última presentación ante un gran público. Fue en el Teatro Dominion en Londres y se despidió diciendo en su inglés británico "gracias, buenas noches". En este punto ya los rumores habían crecido y su estado físico lo acentuaba.



En su vuelta de un viaje a Suiza, en noviembre de 1991, fue consciente de su desgaste y ahí tomó la decisión de informarle a su audiencia lo que estaba viviendo.



El vocalista de Queen falleció el 24 de doviembre de 1991. Foto: AFP

"Tras las numerosas conjeturas aparecidas en la prensa, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que tengo SIDA. Sentí que lo correcto era mantener en privado esta información para proteger la intimidad de aquellos que me rodean. No obstante, ha llegado el momento para mis amigos y fans de todo el mundo de saber la verdad, y espero que todos se unirán a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad", menciona el portal 'Los 40' citando el comunicado emitido el 23 de noviembre de 1991. Al día siguiente murió.



Recibió muchas críticas por ocultar su enfermedad hasta el día antes de su fallecimiento. Otros mencionan que fue en la búsqueda por mantener su vida privada. Sumado a que se le considera una de las personas que desafiaba los estereotipos.

