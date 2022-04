Los incómodos y largos trayectos en TransMilenio a veces pueden convertirse en increíbles momentos de ocio. Esta semana, los usuarios pudieron disfrutar con el expresivo imitador de Freddie Mercury.



“Vivir uno en Inglaterra y perderse la reencarnación de Freddie Mercury”, escribió Quiñones Iván en una publicación de Facebook en la que compartió el video de un hombre con una peluca negra y vestido con un enterizo de rombos negros y blancos.

Mientras cantaba, el hombre iba atravesando el vagón de TransMilenio con un micrófono en la mano. Además, varias personas se reían y sonreían al ver al hombre cantar.



El curioso imitador del vocalista de la banda inglesa, Queen, decidió interpretar la canción ‘I want to break free’. En el video original del tema los integrantes de la banda iban vestidos con faldas, pelucas y maquillaje. Aunque en este caso, el imitador no llevaba maquillaje, si bailó y emocionó a los pasajeros del TransMilenio.



En redes sociales han comentado que el cantante se sube a diario en la estación de Marly, por la troncal de la Caracas.



“Alberto Mercurio”, lo llamaron otros jocosamente.

