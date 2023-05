Este domingo, 14 de mayo, se conmemora el Día de la Madre, una fecha perfecta para agradecer el amor y la entrega de aquellas mujeres que representan el comienzo de la vida y diariamente se dedican a cuidar, proteger y amar a sus hijos.

Durante este festejo es común homenajear a las madres con detalles como tarjetas, dibujos, mensajes, flores, chocolates, perfumes, entre otros más. Estos suelen ser regalos perfectos para alegrar a mamá en su día especial.

Sin embargo, si no tiene muchos recursos económicos, es importante hacerle saber a esa mujer lo mucho que la ama y la admira. Una buena opción es dedicarle unas inspiradoras palabras, aquí le recomendamos algunas.

Todos los días son motivo de festejo para honrar a nuestras madres. Foto: iStock

Frases especiales para dedicar en el Día de la Madre



La revista ‘Cosmopolitan’ comparte un listado con las frases más impactantes y únicas para dedicarle a las madres. Recuerde que todos los días son perfectos para recordarle lo mucho que la ama, entonces estas frases funcionan para cualquier ocasión.

- No existe un amor en el mundo como el de una madre: un amor sin condiciones, que lo entrega todo y no espera nada.

- La vida me premió al permitir que la mujer más luchadora de este mundo sea mi madre.



- Gracias, mamá, por estar siempre a mi lado y levantarme cuando me caigo. Eres la persona que siempre ha estado cuando más lo he necesitado. No faltes nunca.

- Ojalá que jamás me falte hablar con mi compañera, maestra, consejera, mejor amiga: mi mamá.

- Gracias a tu ejemplo sé que no existe obstáculo que me impida llegar tan lejos como quiera.

- La valentía de mi madre es el motor que me impulsa cada mañana.



- A ti, mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. Te quiero, mamá.

- Después de pasar por tantas dificultades y logros, no me cansaré de decirlo. Eres mi mejor regalo, mamá. ¡Gracias a la vida por eso!



- Mi madre me sonrió. Su sonrisa me abrazó.

- Un millón de gracias y toda una vida de felicidad, a la única persona del mundo que siempre estará conmigo en las buenas y en las malas, mi mamá.



- El amor incondicional existe y lleva tu nombre. ¡Feliz Día de la Madre!



- Detrás de un buen hijo, siempre hay una gran madre. ¡Feliz día mamá!



- Mamá, eres sinónimo de amor sin límites en mi vida.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO