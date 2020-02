Frases explosivas de presidentes que han causado repudio en sus países

José Jácome / EFE

Pero esta no ha sido la única vez que Moreno ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas afirmaciones. En agosto de 2019, el presidente afirmó: "Somos un país de emprendedores, la necesidad obliga. Por eso ustedes ven en Guayaquil, perdonénme el término, no lo digo en términos despectivos, un monito (menor de edad) de 5 años ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa. Esto está en la esencia misma de los ecuatorianos". Su comentario causó tal repudio que los ecuatorianos criticaron al mandatario y crearon una campaña llamada 'No soy monito', con el fin de erradicar el uso de términos regionalistas y, en especial, para que no se hable así sobre el trabajo infantil en el país.