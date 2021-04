Frases e imágenes para celebrar el Viernes Santo

La Semana Santa es un periodo en el cual los fieles católicos reviven y conmemoran los diferentes eventos que antecedieron a la muerte y posterior resurrección de Jesús de Nazaret.

Es de esta forma que el Viernes Santo representa un momento clave dentro de la historia del cristianismo, pues fue el día en que Jesús es condenado a muerte y sometido a la crucifixión, acto que tiene gran significado para los católicos, pues se interpreta como el ofrecimiento de su propia vida en favor de la salvación de la humanidad.



Imágenes que representan a Jesús y María. Foto: Mauricio Moreno. Archivo EL TIEMPO

Cada paso del viacrucis que tuvo que vivir Jesús es ahora motivo de veneración y se consideran como eventos de culto dentro de la celebración del Viernes Santo. Desde los azotes por parte de los romanos, pasando por la colocación de la corona de espinas y el camino hasta el monte Calvario cargando su propia cruz.



De acuerdo a los textos sagrados, durante su padecimiento en la cruz, Jesús pronunció siete frases antes de morir, las cuales se han convertido en un referente para la celebración de las eucaristías en este día. Estas palabras son mencionadas en la Biblia en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y aluden a los últimos pensamientos exclamados por Jesús durante su crucifixión:

Imagen de Jesús fallecido. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

- “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.



- “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.



- “¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!; hijo, ¡ahí tienes a tu madre!”.



- “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”.- “Tengo sed”.



- “Todo está cumplido”.



- “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Imagen de María, madre de Jesús. Foto: Mauricio Moreno. Archivo EL TIEMPO

Cada una de estas reflexiones han sido interpretadas, dentro del contexto de la fe católica, como un profundo mensaje a la humanidad que busca la redención.



En ese sentido, el papa Francisco escribió esta semana en su cuenta de Twitter: "Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Por nosotros, para tocar hasta el fondo nuestra realidad humana. Para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y en la muerte. Para recuperarnos, para salvarnos".

