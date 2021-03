Frases e imágenes para celebrar el Día del Hombre

Este 19 de marzo se celebra el Día del Hombre en Colombia.



Una fecha que se conmemora en honor a san José, padre de Jesús y esposo de María, considerado por la Iglesia Católica patrono de los trabajadores y custodio de la Sagrada Familia.



Esta fecha se presta para hacer nuevas reflexiones sobre lo que implica ser hombre, la socialización de este género y cuáles pueden llegar a ser los estereotipos reincidentes sobre los mismos.



Sin embargo, más allá de todo ello, muchas mujeres, entre niñas, madres y esposas, quieren agradecer a los hombres de su casa. Si no sabe cómo hacerlo, aquí le dejamos algunas frases de celebridades y de usuarios de redes.



El papa Francisco le atribuye a san José el sobrenombre de 'varón justo'. Característica que según él todo hombre en el mundo debería tener, ya que se debe ser:

Padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra, afirmó el máximo jerarca de la iglesia. FACEBOOK

Por su parte Pablo Neruda afirmó que nunca hay que perder la inocencia que tienen los hombres en la infancia: "El niño que no juega, no es niño; pero el hombre que no juega, perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta".



En años anteriores también han compartido en redes imágenes de regalos y frases relacionadas con esta fecha:

Me siento muy orgulloso del hombre que soy hoy en día, dedicado a mi u, mi trabajo, mi familia, independiente y esforzándome por hacer feliz a mi novia. Definitivamente un hombre si cambia, cambia por el, por sus metas, su futuro. — Joosecanoo (@joosecanoo) March 16, 2021

Feliz día de San Patricio a mis hijos y a mi esposa hermosa @BrxdleyMassett ❤️ ustedes me hacen sentir el hombre con más suerte del mundo. soy el más afortunado por tenerlos, los amo demasiado❤️ pic.twitter.com/wsnod1pjKB — Dylan Massett. (@DylxnMassett) March 18, 2021

A todos los hombres que hacen maravilloso mi TL.

Reiteró,no sólo hoy....sino siempre.

¡¡Feliz día!!

Todo mi cariño y afecto,abrazo!!🤗#FelizDiaDelHombre#DiaDelHombre pic.twitter.com/SnWlIw35pr — Olga Muñoz (@olgalmd) November 19, 2020

