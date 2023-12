Las frases cortas y palabras poderosas que le ayudarán a atraer la buena suerte

Para atraer una buena mentalidad a su vida, debe ser positivo y llenarse de afirmaciones que estimulen su autoestima. La suerte es atraída por la energía que refleja cada persona, estas pueden ser buenas o malas.

En la vida hay problemas que pueden atormentar la calma de alguna persona. Por ejemplo, una ruptura amorosa, estrés por el trabajo, una discusión o situaciones que generen ansiedad.

Estos son periodos de tiempo en los que el ánimo suele decaer y el optimismo queda atrás. Por esta razón, para dejar ese estado, existen frases poderosas para cambiar un mal día por uno mucho mejor.

Estar tranquilo es un punto para atraer buenas cosas a la vida. Foto: iStock

Frases para atraer la buena suerte

El sitio 'PsicoActiva' comparte el listado de frases positivas que puede atraer suerte y abundancia a su vida. A continuación, dichos mensajes:

- Cada desgracia que encuentres en el camino llevará en ella la semilla de la buena suerte del mañana.



- Es difícil detectar la buena suerte, se parece mucho a algo que te has ganado.



- Todos nosotros tenemos mala suerte y buena suerte. El hombre que persiste durante la mala suerte, que sigue adelante, es el que está allí cuando llega la buena suerte y está listo para recibirla.



- La oportunidad a veces es difícil de reconocer si solo estás buscando un golpe de suerte.

Frases poderosas para repetir todos los días. Foto: iStock

- La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante los cuales desaparecen las dificultades y los obstáculos.



- Para tener éxito, tienes que ser afortunado, o un poco loco, o muy talentoso, o encontrarte en el lugar y momento adecuado.



- La buena suerte no necesita explicación.



- El campeón hace su propia suerte.



- La vida es una lotería que ya hemos ganado. Pero la mayoría de la gente no ha cobrado sus boletos.



- Debemos creer en la suerte, ¿de qué otra manera podemos explicar el éxito de aquellos que no nos gustan?



- La suerte no es casualidad, es trabajo. La sonrisa de la costosa fortuna que se gana.

Tres objetos que dan suerte, según el Feng Shui

El Feng Shui tiene varios amuletos que atraen la felicidad y la prosperidad a la vida de una persona; hay ciertos elementos que se deben tener en la casa para efectuar un lugar seguro y limpio de energías negativas.



Esta práctica recomienda ciertos objetos para la vida que pueden ayudar a la buena suerte de alguien. Entre ellos se encuentra las plantas como un suministro vital y natural que purifican el aire y aportan color a las viviendas.

Las plantas armonizan y atraen la buena suerte en los hogares. Foto: iStock

Las velas son un objeto que fortalece las buenas energías, porque irradian luz y alumbra a los espacios oscuros. También, los inciensos son usados en el Feng Shui para aromatizar los espacios y hacer de un lugar más tranquilizante.

También, las campanas son un símbolo de abundancia y éxito. Cada vez que se toca una de ellas, es para anunciar un evento importante. Estas llaman la fortuna y las riquezas en la vida de alguien y son un objeto ideal para decorar los hogares.

