En medio de un video del canal Iván Latinoamérica, titulado 'El peor país de Latinoamérica para vivir según europeos', se les pidió a los ciudadanos su opinión sobre una temática algo inquietante y que ahora está generando polémica.



En el programa, el presentador consultó a los transeuntes sobre la ciudad en la cual consideran que hay el peor nivel de vida o donde nunca irían a organizarse.

"Aclaro que esto es objetivo para ver cómo es la percepción de ellos de Latinoamérica", indicó Iván, creador de contenidos.



Una pareja, que fue entrevistada por el creador de contenido en la ciudad de Barcelona, dijo: "Me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado en él y lo he conocido, no viviría en él ni porque me lo pagasen: es Colombia. Lo que me encantaba eran las colombianas, lo que no me gustaban eran los colombianos", aseveró el hombre, entre risas.



Luego, ya sin mucha alegría, dijo: "Los colombianos te ven un reloj y te quitan el brazo".



Este no fue el único que habló de Colombia y la inseguridad, otro de los entrevistados aseguró que no viviría en el país debido a que se habla mucho sobre el tráfico de drogas.



Una italiana también aseguró que no viviría en Colombia ya que mucha gente le ha dicho que es un poco peligroso.



Incluso, en medio de la dinámica Iván (el creador de contenido) dio con una pareja de colombianos, quienes aseguraron que no vivirían en Argentina porque que no tienen tanto sentido de pertenencia.

