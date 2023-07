Mary Méndez, la popular presentadora de ‘La Red’, se tomó unas semanas para irse de vacaciones y, en su reemplazo, llegó Sandra Posada, quien se desempeña como corresponsal de Medellín en el matutino ‘Día a Día’.

Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo recibieron a la periodista paisa en medio de gritos y aplausos en la emisión del pasado 8 de julio. Junto con el “trono” de Mary Méndez, le entregaron un pequeño ventilador y una tablet.

Aunque la bienvenida de Posada al programa de entretenimiento de ‘Caracol’ estuvo cargada de alegría y humor, los comentarios punzantes, y característicos, de sus compañeros no faltaron. Tan solo un día después de haber tomado el puesto de la presentadora samaria, Frank Solano le lanzó una ‘pulla’ que no pasó desapercibida.



El pasado domingo, 9 de julio, los conductores del show sacaron a colación a Mary Méndez al hablar de sus curvas. “Con Mary uno no sabe si ella va o viene”, mencionó Juan Carlos Giraldo.



Mary Méndez es una de las presentadoras del programa de entretenimiento 'La Red'.

Aunque la reconocida presentadora no estaba para defenderse, Sandra Posada sí le salió al paso a los comentarios de sus compañeros. “Tiene la mejor curva que es la sonrisa. No tengo nada más que decir”, sentenció la antioqueña.



Este corto, pero contundente apunte llamó la atención de Frank Solano, quien inmediatamente la cuestionó: “¿La curva de la sonrisa? Mostrame. Ese diseño te quedó bonito. Bien hipócrita”.



Posada, poco acostumbrada a lidiar con el humor ácido de sus colegas, se limitó a reír y segundos después añadió: “Descarados”.

Frank Solano le cayó muy duro al reemplazo de Mary Méndez en La red... pic.twitter.com/mWIlws7oVH — Ana (@PuraCensura) July 9, 2023

Esta no es la primera vez que los presentadores lanzan comentarios de este tipo hacia Méndez. En oportunidades anteriores también lo han hecho, desatando cruces de palabras con su compañera, quien es reconocida no solo por su carácter fuerte, sino también por defender a ‘capa y espada’ sus posiciones y opiniones en el programa.



La llegada de la corresponsal de ‘Día a Día’ alarmó a los espectadores del programa, quienes especularon sobre una posible renuncia de Méndez. Fue la misma presentadora paisa la que, a través de su cuenta de Instagram, puso fin a todos los rumores.



“Ni Mary va a salir de ‘La Red’ ni yo voy a salir como corresponsal de ‘Día a Día’. Cada una tiene que estar en donde tiene que estar y esto solamente es una experiencia que voy a aprovechar al máximo para aprender de estos cuatro hombres”, aseguró en su momento.

Mujer que reemplazó a Mary Méndez en La red dejó claro su futuro en el programa pic.twitter.com/nuv0PWGAYp — Ana (@PuraCensura) July 9, 2023

Para finales de noviembre de 2022, Méndez también salió de vacaciones y su lugar fue ocupado, temporalmente, por Daniela Galvis, periodista y locutora reconocida por su participación en ‘La Kalle’. La noticia no cayó bien entre los fanáticos de la samaria, por lo que tuvo que salir en defensa de su reemplazo.



“Yo sé que quieren vernos a todos los presentadores juntos, yo lo entiendo. A mí también me pasa cuando me cambian los actores de un programa. Sin embargo, me parece mal leer comentarios despectivos hacia ella porque la pelada no tiene la culpa, no la pueden comparar conmigo”, sentenció Mary el año pasado.

Mary Méndez un minuto, una toma

