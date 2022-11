Frank Martínez es uno de los comediantes más reconocidos del país desde su participación en el reality show de cocina de 'RCN', 'MasterChef Celebrity Colombia', programa en el que se ganó el corazón de los colombianos.



Desde ese momento, su carrera ha ido en crecimiento, llegando a llenar sus presentaciones humorísticas y a tener un puesto como presentador en el concurso 'Duro contra el mundo'.

Ahora, tras más de un año de haber grabado el show que lo llevó a la fama, anunció por medio de sus redes sociales que busca priorizar su salud mental, por lo que se retira de los escenarios temporalmente.

En la publicación de Instagram que alertó a sus fans explicó que lleva un tiempo sintiendo que sus problemas psicológicos están creciendo tras el gran cambio que representó 'MasterChef': "Muchos saben que yo sufro como de problemas de depresión y ansiedad, y últimamente eso se me está como explotando maluco".

Uno de los episodios más duros llegó antes de una función de 'Monólogos sin propina', que lleva a cabo junto con sus dos amigos ‘Chicho’ Arias -también exparticipante de 'MasterChef'-, y Adrián Parada.

"Yo me sentía maluco, pero creí que era por la presión que venía sintiendo desde 'MasterChef', que me cambió mucho la vida, y no he descansado. Pensé que era agotamiento. Esa semana me empezaron a dar unos síntomas como todos raros: se me estaban entumeciendo las manos, la cara, como taquicardia, miedo constante y ese día exploté: me dio un ataque de pánico y no pude hacer el show", contó.

También expresó que suele aislarse cuando le suceden este tipo de episodios, pero ahora le es imposible precisamente porque tiene muchas responsabilidades sobre sus hombros: presentaciones, compromisos y temas de trabajo que le impiden enfocarse por completo en cuidar de sí mismo.

Finalmente, informó que cumplirá con "lo que ya está pactado para este año, pero para el año entrante voy a parar mientras me recupero, mientras le encuentro emoción a muchas cosas, y hasta me reencuentro a mí mismo porque me siento raro".

