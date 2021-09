Los episodios de depresión que tuvo Frank, participante de MasterChef

"Uno por ser comediante no es que a toda hora se mantenga feliz y contento".



Esa reflexión la hizo Frank Martínez en una entrevista que salió a relucir este fin de semana realizada por el periódico Vivir en El Poblado en marzo del 2020. El ahora participante de MasterChef habló en esa conversación sobre los episodios de depresión que ha tenido en los últimos años.



(Puede leer: 'Me estaba enloqueciendo': Sara Uribe habla sobre su depresión)

"Yo iba al psicólogo porque tenia bajonazos que iban mas allá de la situación económica. Eran mucho más allá. Yo podía estar bien, pero me daban bajonazos horribles", dijo en ese entonces.



El primer episodio de depresión que compartió fue el que tuvo durante el 2014, cuando pasaba por un mal momento económico, pues debía más de 60 millones de pesos. "Nadie me conocía y había que empezar a hacer las cosas (...) Terminé con mi novia. Pasaron muchas cosas (...)".



Fue ahí cuando entendió que lo que estaba sintiendo debía ser tratado y asegura que se volvió un reto superarlo.



(Además: ‘La depresión no es estar triste, la depresión es no sentir nada’)



En la entrevista, el comediante contó detalles de otro episodio que vivió. "El 2018 fue un año brutal en mi vida, estaba bien económicamente. Había tenido tanto trabajo que no veía las horas de vacaciones", narra.

Para los ojos de toda la gente lo tenía todo para estar bien FACEBOOK

TWITTER

Después explica que se fue a un paseo a Palomino, La Guajira, y que cuando por fin estaba en el descanso que tanto había pedido se puso a llorar. No podía parar. "Cuando me preguntaron qué me pasaba, yo no sabía", confiesa.



Y continúa. "Me encerré en la cabaña. Yo decía: si no veía la hora de pasear, estoy acá, ¿por qué me siento así de horrible?".

(Le sugerimos: Abuelas se convierten en ‘terapeutas’ de salud mental hablando en parques)

Facebook Twitter Linkedin

Frank Martínez, participante de MasterChef Celebrity Foto: Instagram @frankelflaco

Se devolvió antes de lo planeado, llegó a su apartamento y se encerró. Afirma que no vio a sus papás por más de un mes y dice que su relación con la psicóloga era "tensa" porque la mujer estaba muy "encima", pues tanto ella como su psiquiatra tenían susto de que algo le llegara a pasar.



"Yo me sentía aun peor porque supuestamente para los ojos de toda la gente lo tenía todo para estar bien. Era comediante, estaba estable económicamente...pero yo me sentía terriblemente mal. Yo vivía en un piso 32 en Sabaneta, entonces puse mallas para los gatos, pero como que en realidad eran para mi", cuenta entre risas.



Martínez describe esa época de su vida como "demasiado horrible" y además explica que aprendió que cuando sentía esa tristeza en vez de rechazarla tenía que vivirla para poder dejarla de sentir.



(En otras noticias: 'Pensaba que eran los jueces quienes juzgaban, no los compañeros': Viña)



Entre los aspectos que ahora lo motivan a seguir adelante con su vida son esas ganas de sorprenderse a él mismo.



Finalmente, aseguró que "esos momentos duros, como comediante, son como un regalo para hacer humor porque la gente se ríe de la tragedia. El show 'Trascender' es mi vida en hora y media, toqué el tema de la depresión y me di cuenta que hay mucha gente afrontando eso".



TENDENCIAS EL TIEMPO