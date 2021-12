MasterChef Celebrity sigue siendo tema de conversación entre los colombianos a pesar de que terminó hace más de un mes. Carla Giraldo, flamante ganadora y una de las participantes más polémicas del reality, hace poco se reunió con dos de los miembros de la producción gastronómica: el juez Christopher Carpentier y Frank Martínez.

Según se supo en ese entonces, el comediante y el chef inauguraron un espacio en ‘RCN’ llamado ‘Metido en tu cocina’. En este programa, como su nombre lo indica, los presentadores entraban a las casas y hablaban con los anfitriones mientras cocinaban platos exquisitos.



Pues bien, los seguidores de Frank aseguraron que este era un paso más que significativo en la pantalla chica. Después de su éxito en MasterChef no ha hecho sino llevarse aplausos y elogios por sus apariciones en ‘RCN’.



Algo que no pasó desapercibido para los internautas fue que el comediante tenía dos espacios televisivos: salía en ‘Metido en tu cocina’ y ‘Mañana Express’, el programa matutino del canal.



Sin embargo, dejó de salir en uno.

‘Renuncié con todo el dolor del alma’

Frank Martínez llegó 'pisando fuerte' a RCN, por ello su ausencia fue muy notoria. Foto: iStock

Hace al menos dos semanas que Frank dejó de salir en el espacio matutino de ‘RCN’. Si bien sigue acompañando a Carpentier en su periplo por las residencias de celebridades de la farándula nacional, muchos seguidores lo extrañaron en ‘Mañana Express’.



Por medio de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, Frank brindó más detalles de su ausencia. Dijo que las madrugadas lo estaban desgastando teniendo en cuenta que, por lo general, tenía que viajar a varios sitios para las emisiones.



“Les cuento que renuncié”, dijo.



“Con todo el dolor del alma, porque lo disfrutaba mucho y pasaba muy bueno, pero no me quedaba tiempo (…) Tengo que hacer demasiadas cosas y siento que la madrugada me estaba pegando muy duro, sobre todo porque estaba viajando casi día por medio entre la gira por varias ciudades. No dormía bien ni comía bien”, aseguró.



Vale destacar que sus colegas Carlos Marín y Germán Castellanos seguirán apareciendo en ‘Mañana Express’.

¡Frank se nos fue de Mañana Express 😣! pic.twitter.com/2IlsnXqsV5 — Ana (@PuraCensura) December 10, 2021

Comediante, cocinero y presentador

Frank Martínez probablemente es uno de los nombres ‘de cabecera’ del ámbito del entretenimiento colombiano durante este 2021. Su participación en MasterChef lo convirtió en uno de los comediantes más queridos de la actualidad.



‘El Flaco’, con 37 años, tiene una carrera de más de diez años en el humor. Según diversos portales, comenzó su periplo por los escenarios alrededor de 2011, cuando entró a ‘Los comediantes de la noche’, espacio destacado por ser la cuna de grandes humoristas como Alejandro Riaño —en la actualidad conocido por ‘Juanpis González’—, Iván Marín, Ricardo Quevedo y Diego Camargo —justo uno de sus compañeros de MasterChef—.

Su carrera se impulsó casi de inmediato gracias a su participación en ‘Monólogos sin propina’. Si bien MasterChef lo dio a conocer todavía más, no es su primer paso por la televisión: estuvo en Telemedellín y salió en algunos apartes del canal Comedy Central.

