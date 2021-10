¿Lo llamó la competencia? Frank Martínez rechazó ofertas por seguir en RCN

Frank Martinez, más conocido como el ‘flaco’, es uno de los humoristas participantes del reality de cocina ‘MasterChef’ que más lejos ha llegado en la competencia.



El hombre ha sabido ganarse el cariño de los televidentes, quienes cada fin de semana dejan comentarios al respecto en sus redes sociales.



(Leer más: Así reaccionaron las redes sociales a la salida de Marbelle de MasterChef).

Debido a la gran acogida que ha tenido el comediante, el canal ‘RCN’ decidió incluirlo en otro de sus programas, esta vez como presentador.



Se trata de un formato matutino llamado ‘Mañana Express’, del cual hace parte desde el pasado 28 de septiembre. Lo acompañan Mauricio Vélez, Yalena Jácome, Iván Marín y Gabriel Castellanos.



(Siga leyendo: ‘Mi parcero’: Frank Martínez habló de su encuentro con James Rodríguez).

(Lea también: ‘RCN’ anunció la fecha de estreno del reality ‘¿Quién es la máscara?’).



Debido al estreno del programa, el comediante fue invitado a una entrevista en ‘El lavadero 2.0 - La esquina del chisme’ para hacerle algunas preguntas relacionadas con su nueva faceta como periodista y su continuación en la televisión colombiana.



Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que hizo la ‘Negra candela’ acerca de algunas ofertas de trabajo que recibió el humorista por parte de un canal de la competencia de ‘RCN’.



“¿Qué tan cierto es que a usted lo llamaron de la competencia para ofrecerle un puesto? Y, aparte de eso, que le doblaban el salario que le estaban ofreciendo aquí, no importaba la cantidad”, preguntó la presentadora del programa.



Como era de esperarse, ‘el flaco’ contestó la pregunta con el particular humor que lo caracteriza y confirmó el rumor de que lo habían llamado para trabajar en producciones de otras cadenas.



“Digamos que sí hubo ahí un interés. Pero me pareció la más derecha estar acá en ‘RCN’ porque yo empecé acá (...) yo me dediqué a ser comediante por ‘Comediantes de la noche’ y ahora el siguiente brinco ha sido ‘MasterChef’. Entonces me parece lo más lógico seguir acá en esta casa”, explicó el comediante.

El comediante fue uno de los invitados al programa de chismes el fin de semana. Foto: Canal RCN

El antioqueño afirmó que está agradecido con el canal por todas las oportunidades que se le han presentado luego de su aparición en sus formatos, en especial en el concurso de cocina y ahora con ‘Mañana Express’, espacio en el que se contarán noticias con un poco de humor y en el que el comediante prefirió participar rechazando las demás ofertas que le ofrecían en otros canales.



Según explicó en ‘El lavadero’, su participación en el programa matutino tiene como finalidad “intentar ablandar un poquito las noticias” para brindar información sin un tono tan serio como el que se ve habitualmente en un noticiero.

