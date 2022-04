A pocos días de cumplir años, el humorista Frank Martínez, descubrió que, según la página de Wikipedia, no iba a poder celebrar el llegar a los 38 años, pues lo habían dado por muerto. Compartió en sus redes un pantallazo de la fecha de su muerte, según Wikipedia.



El antioqueño se rió al respecto y escribió un chiste en la publicación. “Según Wikipedia, me morí hoy, era solo para decirles que por ahora no, lo juro. O no se si acá en el infierno la señal es muy buena”, dijo Martínez en cuenta personal de Instagram.

¿Quién es Frank Marínez?

El comediante empezó en ‘Los comediantes de las noche’ en el 2011, pero fue en el 2021 tras su paso por el reality culinario ‘MasterChef’ que se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión colombiana.



(Puede interesarle: El Freddie Mercury colombiano que canta en TransMilenio y se volvió viral).



El gracioso presentador hace de cualquier eventualidad un chiste, este episodio en que lo dictaban como muerto no fue la excepción. Entre otras cosas, porque invitó a que le compraran un regalo, pues cumple años el 19 de abril.



(Siga leyendo: Índigo, bebé de Camilo y Evaluna, no ha nacido aún, dice Ricardo Montaner).



“Ya que no me morí, tienen varios días para ahorrar”

Aunque ya no aparece la fecha de su falsa defunción en la página de Wikipedia, sus seguidores también aprovecharon para hacer chistes junto a él.



“No se muera amigo. Hay deudas que pagar aún”, escribió el jurado de MasterChef Celebrity, Chris Carpentier. Otros le recomiendan igual revisar si no está en el proceso de convertirse en un vampiro u otro tipo de muerto en vida.



(Antes de irse: Video: Karol G y la burla a Anuel AA que aparecería en 'Mami’).



Cabe recordar que hace poco fue nominado a los Premios India Catalina por Mejor Producción Audiovisual de Humor con ‘Monólogos sin propina’, que se emite en Telemedellín. Entre burlas dijo haber perdido su noveno premio ya.



Es claro que para ‘El Flaco’ Martínez, la desgracia no es desgracia sino un motivo para la siguiente gracia.

