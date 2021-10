MasterChef Celebrity: vea cómo es por dentro la casa de Frank Martínez

El comediante Frank Martínez asegura que está en el mejor momento de su carrera.



Es uno de los cuatro finalistas de ‘MasterChef Celebrity’. Cuenta que las entradas para su show, llamado ‘Monólogos sin propina’, se comenzaron a agotar rápidamente mientras su fama crecía por su participación en el reality de cocina.



‘El Flaco’, como también se hace llamar, abrió las puertas de su apartamento en Medellín al sitio web especializado ‘Metrocuadrado’ y mostró en detalle cómo es su casa.

“Vivo solo desde hace como seis años, o sea, mi independencia fue muy tardía. Pero fue en un momento muy bacano, que lo he disfrutado mucho. Ya era el momento (...) Vivir solo me ha parecido brutal”, comenzó el comediante en el video publicado por el portal especializado en vivienda.



Martínez mandó diseñar a su gusto cada uno de los espacios de su apartamento y con una intención particular.



Contrario a lo que muchos se pueden imaginar, el comediante reveló lo cómodo que se ha sentido viviendo solo: “Yo soy una persona muy solitaria (...) Yo he sido muy casero, disfruto mucho estar en mi espacio”.

Vida dentro del espacio

“Que rico que haya vida dentro de un apartamento”, aseguró el comediante al mostrar la variedad de plantas que tiene en el balcón, en el jardín, en el baño y hasta en su alcoba.



“Me gustan mucho las maticas, siento que le da vida al espacio”, afirmó.



Pero las plantas no son los únicos seres vivos que acompañan a ‘El Flaco’ en la comodidad de su hogar. También mostró a sus dos mascotas: Dientes, un gato persa color plateado, de 3 años; y Paloma, una gata, también persa, de 6 años.



“Pa’ que no digan: ‘Conflicto de identidad, una gata llamándose Paloma’. Es que soy muy fanático de Andrés Calamaro y una de las canciones que más me gusta del man es ‘Paloma’ ", aclaró entre risas.



Estos son los dos gatos del comediante Frank Martínez. Foto: YouTube Metrocuadrado Oficial

El ‘tour’ por la casa de Frank

Primero mostró el estudio, lugar donde “crea”, en donde hay un jardín vertical, libros y un mural color azul con palabras.



“Esas palabritas son como chistecitos y frasecitas que tengo con mi hermanito [...] Adoro a mi hermanito y quería que en un espacio de la casa él tuviera una fuerte presencia”, explicó ‘El Flaco’



Luego mostró la cocina.

“Después de haber salido de MasterChef, llegué supremamente empeliculado y me emociona por fin usar la cocina”, comentó.



Dijo que, cuando le entregaron el apartamento, pensó en hacer en ese espacio otra alcoba ya que antes no la usaba.



Tras ello mostró la sala, el balcón y el comedor, los cuales, aunque no son tan amplios, lucen acogedores.



En la sala hay un sofá en cuero negro y una pintura que decora la pared. También se ve el comedor de cuatro puestos cuya mesa en madera está empotrada en la pared.



“La tuvieron que subir como entre seis”, indicó.

Frank también mostró la sala, el comedor, el balcón de su casa y un mural con un importante significado. Foto: YouTube Metrocuadrado Oficial

El gimnasio para gatos está en el balcón, aunque no tiene el uso que debería. “Normalmente esto hubiera sido pa’ los gatos, pero nunca lo miraron (...) Entonces empecé a llenar eso de maticas”, explicó.



En aquel balcón también hay una fuente pequeña, más plantas y una silla y mesa exteriores.



Martínez también mostró el lugar en donde se ejercita con una bicicleta estática y, finalmente, mostró la alcoba principal.



Allí hay una cama semidoble, plantas sobre las mesas de noche, una silla junto a la ventana y un televisor. También un baño con azulejos de color negro.



“Siempre había querido tener una ducha muy grande. Y eso del fondo es piedra natural. Entonces, por obvias razones me fascina bañarme en ese baño”, aseguró el comediante.



Para cerrar el recorrido mostró el baño social.



Los colores de la casa son el negro, el gris y los tonos madera, algunos detalles muy propios de un estilo industrial, pero adaptado al gusto de Frank Martínez.



¿El comediante se llevará el anhelado reality? Desde el comienzo de MasterChef, tanto Frank como sus colegas Liss Pereira y Diego Camargo -ya eliminado- fueron de los participantes más queridos. Cada fin de semana, los fanáticos en redes sociales dejan ver su apoyo y más ahora en la recta final.

Así es la habitación y el baño principal del apartamento del comediante. Foto: YouTube Metrocuadrado Oficial

Con información de METROCUADRADO.COM